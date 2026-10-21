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Wiener Neustadt:  Sanierung "Am Triangel" planmäßig fertiggestellt

Rudolf Preyer
von
Franz Knebel (Wirtschaftshof), Manfred Holzgethan (wnsks), Bürgermeister Klaus Schneeberger, Stadtrat LAbg. Franz Dinhobl, Wirtschaftshof-Leiter Thomas Pils und Sascha Tasch (Wirtschaftshof).
© Stadt Wiener Neustadt/Weller
Die Arbeiten an der Straße "Am Triangel" zwischen Wiener Neustadt und Lichtenwörth sind seit heute abgeschlossen. Im Zuge der Arbeiten wurde durch das Land Niederösterreich die Überführung über den Ringschluss erbaut.
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Die Stadt Wiener Neustadt ergänzte die Arbeiten mit dem Lückenschluss zwischen dem Bootshaus und der Überführung durch eine komplette Erneuerung der Fahrbahn - die Kosten für diesen Teil betragen 200.000 Euro. Ab sofort ist die Straße wieder befahrbar.

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"Eine gut ausgebaute und sichere Straßeninfrastruktur kommt uns allen zugute. Die gemeinschaftlichen Arbeiten an der Straße 'Am Triangel' tragen zu einer wesentlichen Verbesserung für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer der Stadt und Region bei. Unser Dank gilt allen Beteiligten, die mit ihrer Unterstützung und der guten Zusammenarbeit dazu beigetragen haben, dass die Arbeiten erfolgreich und planmäßig abgeschlossen werden konnten", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Stadtrat LAbg. Franz Dinhobl (ÖVP).

Die Sanierung war ein gemeinschaftliches Projekt des Landes Niederösterreich und der Stadt Wiener Neustadt. Im Zuge der Erneuerung der Fahrbahn wurden der Straßenquerschnitt optimiert, die Fahrbahn verbreitert und die Bankette erneuert - all das trägt zu einer Steigerung der Verkehrssicherheit bei.

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