Schwarzenegger: Kürbis-Duell mit Sohn Patrick

Halloween wirft seine Schatten voraus, und auch bei Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger steht das traditionelle Kürbisschnitzen auf dem Programm.

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Auf den sozialen Netzwerken gewährt der weltberühmte Österreicher seinen Millionen Fans regelmäßig private Einblicke in sein Leben abseits der Filmsets. Pünktlich zur herbstlichen Gruselsaison zeigte sich Arnold Schwarzenegger nun von seiner familiären Seite. Zusammen mit seinem Sohn Patrick stellte er sich einer handfesten kreativen Herausforderung am Küchentisch: Dem Schnitzen von traditionellen Halloween-Kürbissen.

Auf Instagram veröffentlichte Schwarzenegger gemeinsam mit seinem Fitness-Kanal "Arnold's Pump Club" einen Schnappschuss, der Vater und Sohn bei der Arbeit zeigt. Die Stimmung war dabei sichtlich ausgelassen, während beide an ihren ganz eigenen Kreationen feilten.

"A little friendly competition": Wer schnitzt besser?

Zu dem geteilten Foto stellte der Hollywood-Star eine direkte Frage an seine weltweite Community: "A little friendly competition. Who carved it better?" – zu Deutsch: Ein kleiner freundschaftlicher Wettbewerb. Wer hat besser geschnitzt? Die Fans wurden damit aufgerufen, das handwerkliche Geschick der beiden Generationen zu bewerten.

Auf dem Bild präsentiert sich Patrick Schwarzenegger mit einem breiten Lächeln und hält stolz seinen bereits fertig gestalteten Jack-o’-Lantern-Kürbis in die Kamera. Seine Kreation besticht durch klassische Zackenaugen und ein fies grinsendes Gebiss. Vater Arnold hingegen zeigt sich noch mitten im Schaffensprozess. Mit einem handlichen Schnitzmesser in der Hand bearbeitet er konzentriert, aber mit spitzbübischem Lächeln, die Konturen seines eigenen Kürbisses.

Die Details des herbstlichen Bastelabends

Auf der Arbeitsplatte der geräumigen Küche lässt sich erkennen, wie akribisch die beiden zu Werke gingen. Neben den orangen Riesenfrüchten liegen zahlreiche Utensilien bereit, die für ein gelungenes Kürbiskunstwerk unverzichtbar sind. Mehrere Spezialmesser und Schaber liegen griffbereit in einer schwarzen Auffangschale, während auf Papier vorgezeichnete Fratzen und Filzstifte zur präzisen Vorbereitung dienten. Für das Aushöhlen des Fruchtfleischs kamen Schöpflöffel und reichlich Küchenrolle zum Einsatz.

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Auch modisch zeigten sich beide passend abgestimmt. Arnold trug eine schwarze Kappe mit der markanten Aufschrift "DO HARD REPS" passend zu seiner Fitness-Bewegung, während Patrick lässig mit einer orangen Kappe posierte.

Begeisterte Reaktionen der weltweiten Fangemeinde

Der herbstliche Schnappschuss entwickelte sich im Netz binnen kürzester Zeit zum viralen Hit. Weit über 65.000 Personen markierten den gemeinsamen Beitrag mit einem Gefällt mir.

In den tausenden Kommentaren ließen die Fans ihrer Begeisterung freien Lauf und überboten sich mit legendären Zitaten aus Schwarzeneggers Filmklassikern. So kommentierte ein Follower in Anlehnung an Conan der Barbar treffend: "Carve that pumpkin like you crush your enemies!" – schnitze den Kürbis so, wie du deine Feinde vernichtest. Ein anderer Fan wandelte den berühmten Predator-Satz ab und jubelte: "The pumpkin got to the choppaaa". Neben Anspielungen auf frühere Filmrollen lobten unzählige Nutzer die enge Bindung zwischen Vater und Sohn und feierten beide Fratzen als echte Meisterwerke.

Das herbstliche Basteln beweist einmal mehr, dass der einstige Gouverneur von Kalifornien und globale Superstar trotz seiner internationalen Karriere den Sinn für familiäre Traditionen und bodenständigen Humor bewahrt hat.