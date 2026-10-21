NÖLGA: 38 neue Fachkräfte für Mistelbach

Mistelbach feiert 38 neue Pflege- und OP-Profis. Zum ersten Mal haben Absolventinnen die neue Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) abgeschlossen. Alle 12 bestanden, viele davon mit Auszeichnung.

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Große Feier im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf: Mitte Oktober erhielten 12 OTA-Absolventinnen und 26 Absolventinnen der zweijährigen Pflegefachassistenz an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach ihre Zeugnisse und Diplome. Im Mehrzwecksaal waren zahlreiche Ehrengäste dabei.

Bei der Pflegefachassistenz schlossen 22 Frauen und vier Männer ab, bei der OTA sieben Frauen und fünf Männer. Sie sind der erste Jahrgang der neuen, dreijährigen OTA-Ausbildung an der Schule. Alle OTA-Absolvierenden bestanden die Abschlussprüfung, zahlreiche Absolvierende beider Ausbildungen sogar mit ausgezeichnetem Erfolg.

Fachkräfte von morgen

Landesrat Anton Kasser gratulierte in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: "Sie sind die Fachkräfte von morgen und gestalten die Zukunft der Pflege und Medizin maßgeblich mit. Die heutige Abschlussfeier markiert einen bedeutenden Meilenstein auf Ihrem beruflichen Weg. Ihr großer Einsatz, Ihre Ausdauer und Ihr Engagement während der Ausbildung spiegeln sich in den hervorragenden Ergebnissen Ihrer Abschlussprüfungen wider. Zu diesen beeindruckenden Leistungen möchte ich Ihnen allen ganz herzlich gratulieren. Für Ihren weiteren beruflichen Weg wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Freude an Ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit und einen gelungenen Start ins Berufsleben."

Schuldirektorin Katharina Schuster, MSc MSc, zeigte sich ebenfalls begeistert: "Es ist mir eine große Freude zu erleben, wie Menschen in zwei bzw. drei Jahren Ausbildung zu kompetenten Fachkräften heranwachsen und ihr Können bei den Abschlussprüfungen eindrucksvoll unter Beweis stellen. Darauf können Sie mit Recht stolz sein."

Starkes Zeichen

Auch Mag. Dr. Elisabeth Bräutigam, Vorständin der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA), und Mag. Susanne Gröschel, Leitung Strategie und Qualität Pflege der LGA, gratulierten. Bräutigam: "Unsere Absolventinnen und Absolventen sind ein starkes Zeichen für die hohe Qualität unserer Ausbildungsstandorte in Niederösterreich. Sie tragen mit ihrem Wissen, ihrem Engagement und ihrer Menschlichkeit entscheidend dazu bei, dass wir auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige, patientenorientierte Gesundheitsversorgung sicherstellen können. Ich wünsche Ihnen für diese Aufgabe alles Gute und gratuliere recht herzlich."

Wer selbst einsteigen will

Die nächste Ausbildung zur Pflegefachassistenz startet im März 2027, Bewerbungen sind noch möglich. Die nächsten Infoabende zu den Ausbildungen in Gesundheitsberufen finden jeweils an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach statt:

Oktober 2026, 17:00 bis 19:00 Uhr November 2026, 17:00 bis 19:00 Uhr

Die Absolventinnen

Operationstechnische Assistenz (OTA): Sabrina Adler, Mara-Daria Ardelean, Manuel Baca, Patrick Baranyai, Rebeca-Anamaria Barte, Emilie Beer, Michael Graf, Sandra Gruber, Mariella Pieringer, Martin Rabl, Manuel Siebenkittel, Lisa Zeinler.

Pflegefachassistenz: Andrea Bauer, Vanessa Berger, Nicole Bürbaum, Chiara Juliana Deimel, Anita Döllinger, Andreas Eigner, Tanja Fischer, Alexander Hahn, Stefan Höcher, Ivana Kleibl, Lucie Kovacova, Romy Kratochwille, Melanie Kuzdas, Olivia Limpauch, Petra Luif-Hasanov, Katarina Miljevic, Sophie Pfabigan, Arta Raci, Maximilian Ramos-Fernandez, Hannah Rieder, Lena Rieder, Danica Schiller, Miroslava Uhlirova, Isabella Wimmer, Dominique Wolf, Lisa-Marie Zöchling.