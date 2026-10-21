FPÖ-General mit Mikrofon vor ÖVP-Zentrale: "Pilnacek ausgenutzt"

Der blaue Generalsekretär Christian Hafenecker hält vor der Wiener ÖVP-Zentrale eine Pressekonferenz. Er attackiert die ÖVP darin scharf.

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Der 440 Seiten lange WKStA-Bericht zu Christian Pilnacek und seine Kontakte in die ÖVP zeigen "ein klares Bild des tiefen schwarzen Staates", sagt der blaue Generalsekretär Christian Hafenecker am Mittwoch, kurz vor der Befragung des ÖVP-Kanzlers Christian Stocker im U-Ausschuss in Wien.

"Man kann sagen, die ÖVP hat Pilnacek wohl benutzt, während er im Amt gewesen ist. Und vor allem nach der Suspendierung", sagt Hafenecker. Er fragt mit Mikrofon vor der schwarzen Parteizentrale: "Hat die ÖVP die Lage von Pilnacek nach seiner Suspendierung gezielt ausgenutzt?"

Fragen dazu wolle er heute Kanzler Christian Stocker, der im letzten Lebensabschnitt Pilnaceks der ÖVP-Generalsekretär war, und morgen dem ehemaligen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) stellen.

Vor Stocker sind heute noch zwei Exekutivbeamte geladen, die mit der Geisterfahrt Pilnaceks kurz vor dessen Tod unmittelbar zu tun hatten.