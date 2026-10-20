Team-Erweiterung
160.000 Stunden pro Jahr für Sauberkeit in Linz
"Wir kümmern uns um unseren gemeinsam genutzten Stadtraum. Daher entwickeln wir die Stadtreinigung kontinuierlich weiter. Um das Sauberkeitsniveau weiter zu erhöhen, haben wir im Zuge einer Neustrukturierung Verbesserungen in der Steuerung, Organisation und Ressourcennutzung geschaffen", sagt Stadrätin Eva Schobesberger (Grün). Zudem werde ab Frühjahr 2027 ein neues Team für Sonderaufgaben, z.B. für die Entfernung illegaler Sperrmüllablagerungen, unterwegs sein.
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60 % Zufriedensheitswerte
Die Bürgerbefragung 2026 hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Linzer die Sauberkeit in der Stadt positiv bewertet. Im unmittelbaren Wohngebiet liegen die Zufriedenheitswerte bei rund 60 Prozent.
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