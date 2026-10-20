Eric Dane: Schonungslose Drogen-Beichte vor Tod

Vor seinem tragischen Ableben blickte der gefeierte Seriendarsteller Eric Dane ohne jede Beschönigung auf die dunkelsten Kapitel seines bewegten Lebens zurück. In seiner Autobiografie enthüllt der beliebte Schauspieler das ganze Ausmaß seiner jahrelangen, schweren Suchterkrankung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Große Bekanntheit erlangte Eric Dane vor allem durch seine Paraderolle als charismatischer Arzt Dr. Mark Sloan in der international erfolgreichen Krankenhausserie "Grey's Anatomy" sowie später als Darsteller in der Hitserie "Euphoria". Doch hinter der glanzvollen Fassade des Hollywood-Lieblings verbarg sich über viele Jahre hinweg ein verheerender Abgrund. In seinem Buch "My Book of Days: A Memoir in Moments", das im deutschen Sprachraum unter dem Titel "Die angezählten Tage: Eine Autobiografie in Momentaufnahmen" erscheint, schildert er seine Abhängigkeit mit schonungsloser Offenheit. Das US-Magazin "People" veröffentlichte vorab erschütternde Auszüge aus dem Werk, in denen Dane seine damalige Realität beschreibt: "Ich habe für ein paar Rollen vorgesprochen, wurde für einige engagiert, aber hauptsächlich habe ich Drogen genommen." Diese Phase seines Daseins bezeichnete der Darsteller unumwunden als seine persönlichen "dunklen Tage".

Eine erschütternde Liste illegaler Substanzen

Der Mime setzte sich jahrelang massiv unter Drogeneinfluss, spritzte und rauchte verschiedenste Substanzen. Die Aufzählung der von ihm konsumierten Rauschmittel liest sich wie eine Chronik der Zerstörung. Dazu gehörten Alkohol, Cannabis, LSD, Heroin, Kokain, halluzinogene Pilze, Meskalin, Crystal Meth sowie Crack. Neben diesen illegalen Drogen nahm er nach eigener Darstellung schwere Schmerzmittel wie Vicodin, Percocet und OxyContin sowie Beruhigungsmittel wie Xanax und Valium ein. Auch Muskelrelaxanzien und starke Aufputschmittel wie Adderall und Ritalin gehörten zu seinem Alltag. Seine damalige Lage fasste Dane laut dem Vorbericht mit einem erschütternden Satz zusammen: "Ich glaube nicht, dass es eine Droge gibt, die ich nicht probiert habe."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Verhängnisvoller Rückfall am "Grey's Anatomy"-Set

Auch während der Dreharbeiten für die weltbekannte Ärzteserie begleitete ihn die Sucht unbarmherzig. Nachdem er sich im Jahr 2008 beim Training eine schwere Bandscheibenverletzung im Nacken zugezogen hatte, griff er erneut zu starken Schmerzmitteln. In seinen Memoiren beschreibt er detailliert, wie sich sein körperlicher Zustand in der Folge dramatisch verschlechterte: Er verlor massiv an Gewicht, sein Gesicht wirkte eingefallen und sein Verhalten am Set veränderte sich spürbar. Der Schauspieler isolierte sich zunehmend und versuchte verzweifelt, die massiven Probleme vor seinem Umfeld zu verbergen, während Kollegen seine Situation mit wachsender Sorge beobachteten. Während seiner Jahre bei der Erfolgsserie begab er sich insgesamt fünfmal in therapeutische Behandlung. Zwar spielte die Sucht bei seinem Abschied von der Serie im Jahr 2012 eine Rolle, als eigentlichen Hauptgrund nannte er in der Biografie jedoch finanzielle Aspekte: Für die TV-Produktion sei er schlichtweg zu teuer geworden.

Das Star-Foto des Tages 1 / 2 20.10.2026: Beim Besuch des Sultans aus dem Oman war die Stimmung zwischen William und Kate sehr freudig. © Anadolu via Getty Images 20.10.2026: Kate und Königin Camilla beim Besuch des Sultans aus dem Oman. © Samir Hussein/WireImage

Der Moment der unheilbaren ALS-Diagnose

Am 19. Februar verstarb Eric Dane an den Folgen der neurodegenerativen Erkrankung ALS, die zu tödlichem Atemversagen führte. Seine schwere Diagnose hatte der beliebte Star im April 2025 erstmals öffentlich gemacht und in seinen letzten Lebensmonaten offen über die Auswirkungen auf seinen Alltag gesprochen. Die ersten tückischen Symptome traten nach seiner Schilderung am 7. Januar 2024 auf. Während eines gemeinsamen Sushi-Essens mit seinen beiden Töchtern konnte er die Essstäbchen mit der rechten Hand plötzlich nicht mehr sicher greifen, während seine Finger taub wurden und kribbelten. Ein unheilvoller Vorbote jenes Schicksals, das schließlich sein Leben beendete.