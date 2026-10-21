Riesen-Alarm
Russischer Kampfjet stürzt über Kaliningrad ab
Schock in der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad: ein russischer Kampfjet fiel plötzlich vom Himmel.
Plötzlich vom Radar verschwunden
DasKampfflugzeug vom Typ Suchoi Su-30 ist mitten unter einem Trainingsflug plötzlich vom Radar verschwunden und abgestürzt. Die Besatzung der Maschine vom Typ Suchoi Su-30 habe sich herauskatapultiert, meldeten russische Agenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.
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Der Jet krachtein unbewohntem Gebiet auf den Boden. Da keine Munition an Bord war, blieb die Explosion aus. Niemand wurde verletzt.
Rätsel um die Ursache
Warum die Maschine der russischen Luftwaffe plötzlich vom Himmel fiel, ist unklar. Technische Ermittler suchen nach der Ursache.
Fakt ist: Russland nutzt genau diesen Jet-Typ auch für seinen erbarmungslosen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
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