oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Kommt ein Deal?

Putin sagt jetzt Ja zum Treffen mit Trump und Xi

O
von
Ein Mann im Anzug sitzt an einem Tisch mit Papieren, Flaggen im Hintergrund.
© IMAGO/SNA
Kreml: Treffen der Giganten mit USA und China möglich.
OE24 auf Google bevorzugen

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ließ im russischen Staatsfernsehen die Bombe platzen: Alle drei Seiten sind bereit auf den Mega-Gipfel.

Atom-Thema wird zum Spaltpilz

Im November soll es am Rande des APEC-Gipfels in der Mega-City Shenzhen stattfinden. Ein trilaterales Treffen zwischen den USA, Russland und China ist aus Sicht des Kremls möglich. "Von drei Seiten gibt es die Auffassung, dass es gut wäre, sich zu treffen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen. Eine klar festgelegte Tagesordnung gebe es noch nicht.

Doch Eitel Wonne ist deshalb noch lange nicht. Die USA wollten demnach über nukleare Abrüstung sprechen, das wolle China aber nicht. Russland sei dazu und zu anderem bereit, sagte Peskow.

Auch interessant

Putin will jetzt mit Ukraine und USA verhandeln

Jetzt will Iran die Unterseekabeln kappen

Nordkorea aktiviert Propaganda-Lautsprecher

Trump hat bereits klargemacht, dass er den Krieg in der Ukraine ganz oben auf die Agenda setzen will.

Witkoff schon bei Putin zu Gesprächen

Trumps Vertrauensmann Steve Witkoff fan dich bereits zum Talk mit Putin in St. Petersburg ein, um nach über viereinhalb Jahren Krieg endlich einen Deal für die Ukraine auszuhandeln. Zeitgleich steckte Chinas Premier Li Qiang die Köpfe mit Russlands Regierungschef Mischustin zusammen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Russischer Kampfjet stürzt über Kaliningrad ab

Putin will jetzt mit Ukraine und USA verhandeln

Schon 133 US-Minibanken heuer pleite

Fellner! Live: Georg Dornauer im Interview

Nordkorea aktiviert Propaganda-Lautsprecher

Jetzt will Iran die Unterseekabeln kappen

Lena Schilling zu ihrer Protest-Aktion am Opernball

Madonna TV: Miss Wahl, Hochzeitsmode und Christina Stürmer

Paris-Attentäter lebte in deutscher Asyl-Unterkunft

Putin sagt jetzt Ja zum Treffen mit Trump und Xi