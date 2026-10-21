Kreml: Treffen der Giganten mit USA und China möglich.

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Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ließ im russischen Staatsfernsehen die Bombe platzen: Alle drei Seiten sind bereit auf den Mega-Gipfel.

Atom-Thema wird zum Spaltpilz

Im November soll es am Rande des APEC-Gipfels in der Mega-City Shenzhen stattfinden. Ein trilaterales Treffen zwischen den USA, Russland und China ist aus Sicht des Kremls möglich. "Von drei Seiten gibt es die Auffassung, dass es gut wäre, sich zu treffen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen. Eine klar festgelegte Tagesordnung gebe es noch nicht.

Doch Eitel Wonne ist deshalb noch lange nicht. Die USA wollten demnach über nukleare Abrüstung sprechen, das wolle China aber nicht. Russland sei dazu und zu anderem bereit, sagte Peskow.

Trump hat bereits klargemacht, dass er den Krieg in der Ukraine ganz oben auf die Agenda setzen will.

Witkoff schon bei Putin zu Gesprächen

Trumps Vertrauensmann Steve Witkoff fan dich bereits zum Talk mit Putin in St. Petersburg ein, um nach über viereinhalb Jahren Krieg endlich einen Deal für die Ukraine auszuhandeln. Zeitgleich steckte Chinas Premier Li Qiang die Köpfe mit Russlands Regierungschef Mischustin zusammen.