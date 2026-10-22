oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Wahlkampfauftritt

Prügel-Eklat bei Trump-Rede

O
von
Ein Mann im Anzug spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung am Rednerpult mit US-Präsidialsiegel.
© APA/AFP/KENT NISHIMURA
"Großartig": Trump bejubelt Prügel für Wahlkampf-Störer
OE24 auf Google bevorzugen

Bei einem Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat South Carolina ist es zu gewalttätigen Angriffen auf Störer im Publikum gekommen. "Der hat voll einen abbekommen", sagte Trump, nachdem einer der Störer in der Menschenmenge zu Boden ging. Über ihm war auf Aufnahmen des Senders Fox News ein weiterer Zuschauer zu sehen, der mehrfach zum Schlag ausholte. "Das war großartig", jubelte Trump.

Auch interessant

Trump warnt vor "Frankreich-Chaos" in den USA

"Geht mir auf die Nerven" - Macron teilt gegen Trump aus

Nach vier Jahren: Russland lässt US-Häftling frei

Danach fragte er anerkennend: "Wer ist der Typ, der diesen Schlag gelandet hat?" Bereits in den ersten Minuten hatten etliche Menschen die Veranstaltung mit Zwischenrufen gestört - ähnlich wie bei einem Auftritt am Vortag in North Carolina. In der Regel wurden sie binnen Sekunden von Beamten abgeführt. Fernsehaufnahmen zeigten auch einen zweiten Fall, in dem ein Zuschauer einen jungen Mann tätlich angriff, der bereits von Sicherheitskräften abgeführt wurde.

MEHR STORIES IM OE24 E-PAPER LESEN

Für die eingebettete Ausgabe ist Ihre Cookie-Zustimmung für APA und Chartbeat erforderlich. Alternativ können Sie die Ausgabe direkt öffnen.

Trump warb in South Carolina für die Kandidatin Darline Graham, die für die Republikaner in den Senat einziehen soll. In knapp zwei Wochen finden in den USA die Zwischenwahlen statt, bei denen die Republikaner ihre dünne Mehrheit im Kongress verteidigen wollen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Österreichs Tourismus erwartet Rekordwinter

Frankreich: Umfrage-Beben nach Krawallen

Zwei Schulen in Tirol wegen Grippe geschlossen

Netanyahu bläst zur Jagd auf iranische Führung

Selenskyi bereit für den Front-Stopp

AfD feiert Rekord-Sieg in Sachsen-Anhalt

Demokratin beschimpfte Trump als 'Hurensohn'

Prügel-Eklat bei Trump-Rede

Papst Leo XIV. ist krebsfrei

Oma Jackson schmeißt Enkel aus dem Haus