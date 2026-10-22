Bim-Unfall mit fünf Verletzten in Linz

Die Straßenbahn entgleiste.

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Eine Straßenbahn ist Mittwochnachmittag durch eine Kollision mit einem Lkw in Linz entgleist, wobei der Straßenbahnfahrer, drei Fahrgäste und der Lenker des Lasters verletzt wurden. Der 51-Jährige war mit seinem Fahrzeug beim Linksabbiegen gegen die Bim geprallt.

Es wurde ebenso wie der 55-jährige Chauffeur, eine 45-Jährige, eine 57-jährige und eine 62-jährige Frau in die Kepler Uniklinik eingeliefert, so die Polizei.