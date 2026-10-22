Mit Lkw
Bim-Unfall mit fünf Verletzten in Linz
Eine Straßenbahn ist Mittwochnachmittag durch eine Kollision mit einem Lkw in Linz entgleist, wobei der Straßenbahnfahrer, drei Fahrgäste und der Lenker des Lasters verletzt wurden. Der 51-Jährige war mit seinem Fahrzeug beim Linksabbiegen gegen die Bim geprallt.
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Es wurde ebenso wie der 55-jährige Chauffeur, eine 45-Jährige, eine 57-jährige und eine 62-jährige Frau in die Kepler Uniklinik eingeliefert, so die Polizei.
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