Frischer Look für ÖBB-Reisezentrum in Wiener Neustadt

Wer am Wiener Neustädter Hauptbahnhof unterwegs ist, darf sich ab sofort über ein rundum erneuertes ÖBB-Reisezentrum freuen.

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Der wichtigste Anlaufpunkt für Bahnreisende in Wiener Neustadt präsentiert sich in neuem Design. Die ÖBB haben das Reisezentrum am Hauptbahnhof umfassend modernisiert und an die heutigen Anforderungen angepasst. Nach mehr als zwei Jahrzehnten erhielt der Servicebereich ein zeitgemäßes Erscheinungsbild, das sowohl den Ticketverkauf als auch die persönliche Beratung deutlich aufwerten soll.

Trotz zunehmender Digitalisierung setzen die ÖBB hier weiterhin auf persönliche Betreuung. In der rundum erneuerten Anlaufstelle erhalten Fahrgäste fachgerechte Unterstützung beim Ticketkauf, bei Reservierungen, Fragen zu Fahrplänen sowie bei nationalen und internationalen Bahnreisen. Die neugestalteten Räumlichkeiten sollen zudem für eine angenehmere Atmosphäre sorgen und den Aufenthalt für Kunden und Mitarbeiter komfortabler machen.

Das neue ÖBB-Reisezentrum in Wiener Neustadt. © ÖBB / Andreas Scheiblecker

Der Hauptbahnhof Wiener Neustadt zählt zu den wichtigsten Bahnknoten Niederösterreichs. Rund 40.000 Fahrgäste nutzen ihn Tag für Tag. Umso größer ist die Bedeutung eines modernen Servicezentrums, das als zentrale Anlaufstelle für Reisende dient. Das ursprüngliche Reisezentrum wurde bereits im Dezember 2005 eröffnet. Mit der nun abgeschlossenen Modernisierung bekommt einer der meistfrequentierten Bahnhöfe des Bundeslandes ein deutliches Qualitäts-Upgrade.