Gunkl droht heute nur Mini-Strafe

Insider rechnen mit teilbedingter oder bedingter Strafe für Künstler

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Wien. Nur dreieinhalb Stunden sind für die Verhandlung im Großen Schwurgerichtssaal gegen Günther Paal (64) alias Gunkl sowie Mutter und Oma des missbrauchten dreijährigen Mädchens anberaumt. Dabei kommen die beiden Frauen aus der U-Haft zum Prozess. Der bisher unbescholtene Kabarettist war in der Causa, die von oe24 aufgedeckt wurde, bis zuletzt auf freiem Fuß.

Kind missbraucht und 960 Pädo-Bilder

Die Staatsanwaltschaft Wien wirft Gunkl das Verbrechen des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen nach § 207 Abs. 1 StGB vor. Anfang des Jahres 2025 soll er das unmündige Kind der Zweitangeklagten und Enkelkind der Erstangeklagten auf die unbekleideten Genitalien geküsst haben.

Darüber hinaus muss sich Gunkl für den Besitz von zumindest 960 Bildern und 19 Videodateien von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial verantworten. Strafandrohung: sechs Monate bis fünf Jahre Haft. Ohne über allzu große Seherfähigkeiten zu verfügen, ist hier – wie bei Florian Teichtmeister – eine Bewährungstrafe zu erwarten und die Verpflichtung, sich therapeutisch behandeln zu lassen. Der Wiener ist voll geständig.