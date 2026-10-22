Prozess-Ticker
Gunkl droht heute nur Mini-Strafe
Wien. Nur dreieinhalb Stunden sind für die Verhandlung im Großen Schwurgerichtssaal gegen Günther Paal (64) alias Gunkl sowie Mutter und Oma des missbrauchten dreijährigen Mädchens anberaumt. Dabei kommen die beiden Frauen aus der U-Haft zum Prozess. Der bisher unbescholtene Kabarettist war in der Causa, die von oe24 aufgedeckt wurde, bis zuletzt auf freiem Fuß.
Kind missbraucht und 960 Pädo-Bilder
Die Staatsanwaltschaft Wien wirft Gunkl das Verbrechen des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen nach § 207 Abs. 1 StGB vor. Anfang des Jahres 2025 soll er das unmündige Kind der Zweitangeklagten und Enkelkind der Erstangeklagten auf die unbekleideten Genitalien geküsst haben.
Darüber hinaus muss sich Gunkl für den Besitz von zumindest 960 Bildern und 19 Videodateien von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial verantworten. Strafandrohung: sechs Monate bis fünf Jahre Haft. Ohne über allzu große Seherfähigkeiten zu verfügen, ist hier – wie bei Florian Teichtmeister – eine Bewährungstrafe zu erwarten und die Verpflichtung, sich therapeutisch behandeln zu lassen. Der Wiener ist voll geständig.
+++ LIVE-Ticker +++
Prozess dauert nur wenige Stunden
Der Prozess im Großen Schwurgerichtssaal ist auf dreieinhalb Stunden anberaumt. Aus Opferschutzgründen dürfte während der Erörterung der inkriminierten Tathandlung - Paal soll im Jänner 2025 in der Wohnung der 42-jährigen Mutter gegenüber dem Ende März 2021 geborenen Mädchen übergriffig geworden sein - die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.
Opfer-Oma könnte am meisten ausfassen
Den beiden mitangeklagten Frauen wird vorgeworfen, den Künstler über eineinhalb Jahre zu Zahlungen in Höhe von insgesamt 189.000 Euro genötigt zu haben, indem sie ihn mit der Vernichtung der gesellschaftlichen Stellung bedrohten. Strafdrohung: ein bis zehn Jahre Haft.
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Der Prozess gegen Günther Paal beginnt um 10 Uhr. oe24 berichtet LIVE
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