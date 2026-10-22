Linzer Adventmärkte werden bald aufgebaut

Im Volksgarten werden Radfahrer umgeleitet und die Grünflächen besonders geschützt. Am Hauptplatz wartet heuer ein neues Kinderkarussell auf die Besucher.

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Linz. In Linz laufen die Vorbereitungen für die diesjährigen Weihnachtsmärkte an. Bereits am kommenden Dienstag beginnen die Aufbauarbeiten im Volksgarten. Am Hauptplatz soll der Aufbau voraussichtlich um den 7. November starten. Beide Märkte öffnen am 21. November und können bis einschließlich 24. Dezember besucht werden.

Neben den traditionellen Angeboten dürfen sich Familien heuer auf eine Neuerung freuen: Am Hauptplatz wird neben dem Christbaum ein neues Kinderkarussell aufgestellt.

Radverkehr wird während dem Markt umgeleitet

Im Volksgarten stehen während der Adventzeit besonders die Sicherheit der Besucher und eine geordnete Verkehrsführung im Mittelpunkt. Um gefährliche Situationen zwischen Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden, wird der Radverkehr während des Weihnachtsmarkts umgeleitet.

Die Arbeitsgemeinschaft der Märkte appelliert an Radfahrer, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen. Wer das Marktgelände dennoch mit dem Fahrrad durchquert, soll absteigen und sein Rad schieben. Hinweistafeln und Informationsplanen sollen bei der Orientierung helfen.

Langfristig ist eine neue Radwegführung rund um den Volksgarten über die Stelzhamerstraße und die Volksgartenstraße vorgesehen. Ursprünglich hätte diese bereits im Sommer 2026 umgesetzt werden sollen. Aufgrund der Fernkältebauarbeiten der Linz AG musste das Vorhaben allerdings verschoben werden.

Vizebürgermeister Martin Hajart betont, dass eine sorgfältige Planung und klare Sicherheitsmaßnahmen notwendig seien, damit die Besucher die Adventmärkte unbeschwert genießen können.

Auch Thomas Ebner, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Märkte, unterstreicht die Bedeutung gegenseitiger Rücksichtnahme. Die Sicherheit der Marktbesucher habe oberste Priorität.

Besondere Maßnahmen zum Grünflächen-Schutz

Neben der Verkehrsführung spielt beim Aufbau im Volksgarten auch der Schutz der Rasenflächen eine wichtige Rolle. Die Arbeiten werden deshalb in mehreren Etappen durchgeführt und unterliegen besonderen Auflagen.

Zum Einsatz kommen Schwerlastböden, Druckverteilungsplatten und Schalungstafeln. Diese sollen verhindern, dass die Grünflächen durch die Marktstände und die damit verbundenen Aufbauarbeiten beschädigt werden. Das Befahren der Rasenflächen mit Fahrzeugen ist grundsätzlich untersagt.

Bereits im vergangenen Jahr wurden entsprechende Schutzmaßnahmen umgesetzt. Auch heuer arbeiten die städtische Abteilung Märkte und Tourismus, die Stadtgärten sowie die Marktbeschicker eng zusammen. Ziel ist es, mögliche Schäden sowohl beim Aufbau als auch beim späteren Abbau möglichst gering zu halten.

Während im Volksgarten die Sicherheit und der Schutz der Grünanlagen im Vordergrund stehen, soll das neue Kinderkarussell am Hauptplatz das Angebot für Familien erweitern. Das vollständige Programm und weitere Neuerungen der beiden Linzer Weihnachtsmärkte werden noch im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.