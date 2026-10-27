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Stockerlplatz für Rax-Seilbahn bei "9 Plätze 9 Schätze"

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Die Rax-Seilbahn fährt über bewaldete Berghänge mit weitem Blick ins Tal und auf Berge.
© Scharfegger's Raxalpen Resort
Das Tilisuna-Gebiet im Montafon überzeugte Jury und TV-Publikum und belegte im Ranking heuer den ersten Platz.
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Die Tilisuna hat Vorarlberg den Sieg in der ORF-Show "9 Plätze 9 Schätze" beschert. Sie setzte sich am Montagabend bei Jury und Publikum gegen unter anderem die Riegersburg in der Steiermark, die den zweiten Platz belegte, und die Rax-Seilbahn in Niederösterreich, die Bronze erzielte, durch. "Schon wieder", stellte Moderatorin Barbara Karlich angesichts des abermaligen Sieges von Vorarlberg fest. Das Bundesland ganz im Westen hält bei nun fünf Erfolgen nach 13 Ausgaben.

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Die Steiermark hält als Verfolger bei drei Triumphen und landete zum mittlerweile neunten Mal auch am Stockerl. Niederösterreich reitet gewissermaßen auch auf der Erfolgswelle, ging der Sieg doch erst im Vorjahr an die Mariazellerbahn und schnitt die Rax-Seilbahn nun auch zur Zufriedenheit des Bundeslandes ab.

Noch ohne Sieg und Stockerlplatz sind die Bundesländer Wien und Burgenland, die heuer mit dem Türkenschanzpark und der Brücke von Andau ins Rennen um den schönsten Platz des Landes gegangen sind. Weitere Finalisten waren der Griffner Schlossberg (Kärnten), die Hutterer Böden (Oberösterreich), die Friedenskirche Hochgründeck (Salzburg) sowie die Festung Kufstein (Tirol). (APA)

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