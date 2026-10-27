NÖ LGA mit neuem Gesundheits-Master

Karriere-Turbo für Niederösterreichs Gesundheitswesen: Die Landesgesundheitsagentur startet gemeinsam mit der Uni Krems einen eigenen Master für ihre Führungskräfte.

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Im November 2026 fällt der Startschuss für den „Master Professional Healthcare Management mit Schwerpunkt Niederösterreich”. Das berufsbegleitende Studium dauert fünf Semester, umfasst sieben Module und 120 ECTS-Punkte. Den Abschluss bildet ein Projekt direkt aus dem Berufsalltag.

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sind gut ausgebildete Führungskräfte „ein wesentlicher Erfolgsfaktor” für die Versorgung im Land.

Praxis statt Theorie

Auf dem Stundenplan stehen Management, Finanzen, Recht, Personalführung und Public Health. Das Angebot ist „exakt auf die Bedürfnisse unserer Organisation zugeschnitten”, betonen die LGA-Vorstände Elisabeth Bräutigam und Bernhard Kadlec. Studienleiter Michael Ogertschnig verspricht Werkzeuge, die den Versorgungsalltag „ab dem ersten Tag spürbar verbessern”.

Teilnehmen dürfen Mitarbeiter der Kliniken, Pflegezentren und der Zentrale mit Bachelor und mehrjähriger Berufserfahrung.