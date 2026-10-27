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Wahnsinns-Gedächtnis

Polizistin entdeckte aus Heiligenkreuz gestohlenes Gemälde

Rudolf Preyer
von
Direktor Josef Glanz trägt voller Freude, begleitet von den beiden Kriminalbeamten, das Gemälde zurück zum Klostergasthof.
© Stift Heiligenkreuz
Ein 2014 aus dem niederösterreichischen Stift Heiligenkreuz (Bezirk Baden) entwendetes Gemälde ist wieder aufgetaucht
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Das Werk, das Kaiser Joseph II. (1741-1790) zeigt, war aus dem Leopoldisaal des Klostergasthofes entwendet worden. "Wie dieser Diebstahl geschehen konnte, ohne dass jemand etwas bemerkt hat, können wir uns bis heute nicht erklären", heißt es auf der Stiftshomepage.

Eine Polizistin mit fotografischem Gedächtnis entdeckte das Gemälde bei einer Auktion und brachte es mit dem Diebstahl vor rund zwölf Jahren in Verbindung, heißt es auf www.stift-heiligenkreuz.org weiters. Vergangene Woche brachten Kriminalbeamte das Werk zurück.

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Joseph II beehrt wieder den Leopoldisaal

"Umso größer war die Überraschung, als vor wenigen Wochen die Kriminalpolizei bei uns anrief: Das Gemälde ist wieder aufgetaucht!"

Es wurde nun wieder an seinem angestammten Platz im Leopoldisaal aufgehängt und kann dort künftig wieder bewundert werden, so die heilfrohen Zisterzienser abschließend. Wir danken der Polizei für ihren wertvollen Dienst an der Gesellschaft und gratulieren den Kriminalbeamten herzlich zur Aufklärung dieses Falls.

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