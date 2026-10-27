Vorsicht vor diesem beliebten Proteinriegel

Alarm bei dm: Dieser beliebte Protein-Riegel darf nicht verzehrt werden! Die Hersteller können nicht mehr ausschließen, dass Kunststoffteile im Riegel sind. Doch Achtung, es sind nur bestimmte Chargen betroffen.

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DM und ESN rufen Protein Bar Dark Chocolate Salted Almond 45g mit Mindesthaltbarkeitsdatum 13.04.2027 und der Charge L3226505-11 zurück.

Geld zurück auch ohne Kassenbon

Man könne nicht ausschließen, dass in einzelnen Produkten Kunststofffremdkörper enthalten sind. Diese sind nach Angaben des Herstellers zwar nicht gesundheitsgefährlich, wären aber "beim Verzehr deutlich wahrnehmbar".

Der Kaufpreis wird rückerstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Keine anderen auf dem österreichischen Markt erhältlichen ESN Produkte fallen unter diesen Rückruf.

Bei Fragen steht der dm Kundenservice zur Verfügung:

Teil. Von Mo. – Fr. 07:30 – 17:30 Uhr unter 0800 365 86 33 (gebührenfrei) oder unter kundenservice@dm.at