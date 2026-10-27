Schwerer Unfall
Auto rast in Wald – Motorblock herausgerissen und in Flammen
Ein Auto ist aus bislang völlig ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der B124 abgekommen und ungebremst gegen mehrere Bäume gekracht.
Der tonnenschwere Motorblock wurde einfach aus dem Wagen gerissen und fing sofort Feuer.
Das Wrack kam abseits der Straße an einer schwer einsehbaren Böschung neben einem Güterweg zum Stillstand. Drinnen war die Person noch eingeklemmt.
Feuerwehr war blitzschnell vor Ort
Während ein Trupp die Flammen des brennenden Motorblocks professionell und schnell löschte, rückte der Rest mit schwerem Gerät an. Mit hydraulischen Scheren und Spreizern schnitten die Florianis das Wrack auf, um das Opfer zu befreien.
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Erst gegen 6 Uhr morgens – nach über zwei Stunden – konnte der dramatische Einsatz endlich beendet werden.
Über den Gesundheitszustand der befreiten Person gibt es aktuell noch keine Information.
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