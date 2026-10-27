Langes Anstellen: Heimisches Skigebiet wird jetzt schon gestürmt

Ein Video vom Stubaier Gletscher in Tirol sorgt in den sozialen Medien derzeit für Aufregung.

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Viele Wintersportfans fiebern bereits dem ersten Skitag entgegen. Während die meisten heimischen Skigebiete traditionell Anfang Dezember öffnen, kann man auf den Gletschern bereits jetzt die ersten Schwünge in den Schnee setzen.

Langes Anstellen

So ist etwa auch der Stubaier Gletscher bereits geöffnet. Den gestrigen Nationalfeiertag nutzten offenbar zahlreiche Skifans für erste Schwünge. Auf einem Video ist dabei eine ewig lange Warteschlange vor einem Sessellift zu sehen.

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Ein Posting dazu mit dem Satz "Season is on" löste im Netz schnell eine wilde Diskussion aus. "Warum nur tut man sich das an?", fragte ein User, ein anderer kritisierte das Skifahren am Gletscher: "In Zeiten der Klimakrise… muss eigentlich nicht sein." Ein anderer meinte: "So sieht es am Stubaier Gletscher jedes Oktober-Wochenende aus."

Andere User versuchten die Situation hingegen zu erklären. So sei die lange Warteschlange entstanden, weil ein anderer Sessellift kurzzeitig ausfiel.