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Ende Oktober

Wer jetzt schon das Weihnachtsgeld bekommt

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Gestapelte Euro-Münzen liegen auf verschiedenen Euro-Geldscheinen unterschiedlicher Werte.
© Getty Images
Mehr als zwei Millionen Pensionistinnen und Pensionisten in Österreich erhalten Ende Oktober eine höhere Überweisung.
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Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, werden neben der regulären Oktoberpension auch die zweite Sonderzahlung des Jahres, die sogenannte 14. Pension, ausbezahlt. Allerdings bekommt nicht jeder den vollen Betrag.

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Warum das Geld früher kommt

Da der 1. November auf einen Sonntag und den Feiertag Allerheiligen fällt, erfolgt die Auszahlung bereits am letzten Werktag davor. Wer Anspruch auf die volle Sonderzahlung hat, erhält grundsätzlich zwei monatliche Bruttopensionen auf einmal.

Neue Pensionisten bekommen weniger

Wer erst im Laufe des Jahres in Pension gegangen ist, muss mit einer Kürzung rechnen. Für die volle Sonderzahlung muss die Pension von Mai bis Oktober durchgehend bezogen worden sein. Für jeden fehlenden Monat wird der Betrag um ein Sechstel reduziert.

Ein Beispiel: Bei einer monatlichen Bruttopension von 2.000 Euro und einem Pensionsbeginn am 1. August beträgt die Sonderzahlung nur 1.000 Euro brutto. Insgesamt werden damit 3.000 Euro brutto überwiesen.

Warum netto weniger bleibt

Von der Sonderzahlung wird ein Krankenversicherungsbeitrag von sechs Prozent abgezogen. Außerdem wird der jährliche Steuerfreibetrag von 620 Euro üblicherweise bereits im April berücksichtigt. Deshalb kann im Oktober bei gleicher Pension netto weniger übrig bleiben. Laut Finanz.at beträgt der Unterschied bis zu 37,20 Euro.

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