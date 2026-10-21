Kreuzbandriss: Schock um PSG-Superstar

Khvicha Kvaratskhelia verletzte sich sich gegen Barcelona schwer und fällt für den Rest der Saison wohl aus.

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Die Geschehnisse dieses Champions-League-Abends sollten das Gesicht der laufenden Saison von Paris Saint-Germain grundlegend verändern. Der 4:2-Triumph gegen den FC Barcelona, der im Parc des Princes zunächst frenetisch gefeiert worden war, fühlte sich am Tag danach wie ein Pyrrhussieg an.

Saison-Aus für Kvaratskhelia

Trainer Luis Enrique stand vor der Herkulesaufgabe, innerhalb kürzester Zeit sein Offensiv- und Defensivkonstrukt komplett neu zu erfinden. Besonders die schwere Verletzung von Khvicha Kvaratskhelia traf die Fans ins Mark: Der Georgier hatte sich nahtlos in das Pariser Spiel eingefügt und war mit seiner unnachahmlichen Dynamik zum absoluten Publikumsliebling aufgestiegen. Eine Pause von mindestens sechs bis acht Monaten bedeutete für ihn das vorzeitige Saison-Aus und einen harten Schlag für seine persönlichen Ambitionen.

Geschockte Mitspieler kümmern sich um PSG-Star. © APA/AFP/JULIEN DE ROSA

Der Blick nach vorn: Wie kompensiert PSG den Dreifach-Ausfall?

Kvaratskhelias kreatives Erbe: Der Ausfall des Linksaußen beraubt das PSG-Spiel einer seiner gefährlichsten Waffen im Eins-gegen-Eins. Nun ruhen die Hoffnungen auf taktischen Umstellungen und Spielern aus der zweiten Reihe, die mehr Verantwortung übernehmen müssen.

Das Lazarett im Abwehr- und Offensivzentrum: Dass mit Kapitän Marquinhos der Fels in der Brandung der Defensive und mit Ousmane Dembele ein weiterer Unterschiedsspieler wochenlang fehlen, stellt den Kader in den kommenden Wochen vor eine enorme Belastungsprobe.

Der enggetaktete Terminkalender: In der Meisterschaft und der Königsklasse steht PSG nun vor richtungsweisenden Wochen. Vor allem die Tiefe des Kaders muss beweisen, ob sie stark genug ist, um den Ausfall von drei absoluen Leistungsträgern aufzufangen.