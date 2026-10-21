Schlüsselspiel in Slowenien: Salzburg fordert Meister Celje!

Red Bull Salzburg steht in der Europa League vor einer richtungsweisenden Aufgabe. Am Donnerstagabend wollen die Bullen beim slowenischen Meister NK Celje voll anschreiben.

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Red Bull Salzburg strebt in der Europa League nach dem nächsten vollen Erfolg. Am morgigen Donnerstag (21:00 Uhr/live ServusTV, Sky & Sport24-Liveticker) treten die Mozartstädter zum richtungsweisenden Auswärtsspiel beim slowenischen Meister NK Celje an. Nach dem soliden 1:0-Auftaktsieg bei Lewski Sofia und der deutlichen 0:4-Heimniederlage gegen den AC Milan will das Team von Cheftrainer Danny Röhl zurück in die Erfolgsspur finden. "Ein Sieg würde unserem Punktekonto guttun, dann wären wir sehr gut dabei. Wir haben den Anspruch, eine starke Leistung abzuliefern und drei Punkte mitzunehmen", betonte Röhl vor der Abreise nach Slowenien.

Kriselnde Slowenen warten noch auf ersten Punkt in der Liga

Der Gegner aus der 40.000-Einwohner-Stadt Celje steckt derzeit in einer Formkrise und wartet auf internationaler Ebene noch auf den ersten Punktgewinn. In den vergangenen sieben Pflichtspielen gelangen den Slowenen lediglich zwei Treffer und ein einziger Sieg – und das trotz eines Trainerwechsels Mitte September, bei dem Zoran Zeljkovic das Zepter von Vitor Campelos übernahm. Auch in der heimischen Meisterschaft hinkt der Titelverteidiger als aktueller Tabellensechster den eigenen Ansprüchen hinterher. Dennoch warnt Röhl vor Unterschätzung: "Das ist eine Mannschaft, die über das Kollektiv kommt und gegen den Ball gut organisiert ist. Aber es ist ein Gegner, gegen den wir uns etwas ausrechnen."

Bullen in der Bundesliga ungeschlagen auf Platz zwei

Während es international um wichtige Punkte für das Weiterkommen geht, läuft es für Salzburg national nach Maß. Als einziger ungeschlagener Klub der Bundesliga belegen die "Bullen" Rang zwei, nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Rapid. Gegen Celje soll nun der Grundstein für die kommenden Aufgaben gelegt werden, ehe in zwei Wochen das schwere Gastspiel bei Anderlecht wartet. Für Celje wiederum bleibt der Österreich-Bezug hoch: Nach dem Duell mit Salzburg treffen die Slowenen am 5. November auf den SK Sturm Graz.