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Schicksalsschlag

Joshua Kimmich trauert um seinen Vater (58)

Andreas Staggl
von
Ein Fußballspieler im roten FC Bayern München Trikot auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Schwerer Schicksalsschlag für Joshua Kimmich: Der 31-jährige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hat seinen Vater Berthold verloren.
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Der 57-Jährige ist überraschend gestorben, Kimmich wird deshalb beim Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen den FC Arsenal am Mittwochabend nicht dabei sein.

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Der deutsche Rekordmeister bestätigte den Ausfall mit einer Mitteilung auf X. "Wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis befindet sich Joshua Kimmich heute nicht im Kader für das Spiel gegen Arsenal London", hieß es. Der Verein sprach dem Mittelfeldspieler zudem seine Anteilnahme aus und versicherte ihm die Unterstützung des gesamten Klubs.

Berthold Kimmich, in seiner Heimat auch Beppo genannt, spielte eine wichtige Rolle in der Karriere seines Sohnes. Schon als Kind unterstützte er dessen Fußballambitionen und fuhr ihn regelmäßig zum Training beim VfB Stuttgart. Später führte Joshuas Weg über RB Leipzig zum FC Bayern, wo er zu einem der Führungsspieler wurde.

Auch bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA unterstützten seine Eltern ihn noch vor Ort. Mit seiner Frau Lina und den vier gemeinsamen Kindern muss Kimmich nun einen schweren familiären Verlust verkraften.

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