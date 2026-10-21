Sturm Graz fordert Marseille: Schwoazne peilen Premierensieg an!

Sturm Graz empfängt am Donnerstagabend Olympique Marseille in der Europa League. Die Schwoazne wollen im Liebenauer Stadion die erste internationale Sieglos-Serie beenden.

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In der Europa-League-Ligaphase steht für den SK Sturm Graz das richtungsweisende Heimspiel gegen das französische Schwergewicht Olympique Marseille auf dem Programm. Die Begegnung steigt am kommenden Donnerstag (21:00 Uhr/live ServusTV, Sky & Sport24-Liveticker) im heimischen Liebenauer Stadion. Nach der bitteren 0:3-Abreibung am vergangenen Spieltag beim AFC Bournemouth und einem mageren Punkt auf dem Konto brennen die Mannen von Cheftrainer Fabio Ingolitsch darauf, die Torsperre im internationalen Wettbewerb endlich zu knacken.

Heimstärke in Liebenau als Schlüssel zum Erfolg

Hoffnung macht den Steirern die beeindruckende Form vor heimischem Publikum: Die Schwoazne sind seit fünf Heimspielen in allen Bewerben ungeschlagen und feierten am Wochenende in der Bundesliga ein furioses 6:1-Schützenfest im Grazer Stadtderby gegen den GAK. Zudem hat Sturm Graz in der Europa League seit zwei Heimpartien kein Gegentor mehr kassiert und gewann historisch gesehen das bisher einzige Heimduell gegen Marseille – in der Champions-League-Saison 1999 gab es einen legendären 3:2-Erfolg in Österreich.

Kriselndes Marseille reist mit Personalsorgen an

Auch bei den Gästen aus Südfrankreich läuft es international alles andere als rund: Das Team von Cheftrainer Bruno Genesio kassierte zuletzt eine 0:1-Pleite gegen Olympiakos Piräus und steht noch komplett ohne Punkt da. Während OM in der Ligue 1 mit zwei Auswärtssiegen in Folge auf Rang neun kletterte, plagen die Franzosen wie auch Sturm Verletzungssorgen – unter anderem wackelt Ex-Premier-League-Profi Pierre-Emile Hojbjerg. Die Grazer müssen ihrerseits verletzungsbedingt unter anderem auf Routinier Otar Kiteishvili verzichten, wollen die Liebenauer Festung aber dennoch verteidigen.