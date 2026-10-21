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LASK-Aufstellung

Kalajdzic startet! Kühbauers Elf gegen Sporting

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LUSTENAU,AUSTRIA,17.OCT.26 - SOCCER - ADMIRAL Bundesliga, SC Austria Lustenau vs Linzer ASK. Image shows the rejoicing of Sasa Kalajdzic (LASK). Photo: GEPA pictures/ Oliver Lerch
© GEPA pictures
Im dritten Spiel dieser Champions-League-Saison steht der LASK unter Punktzwang.
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Im Estádio José Alvalade kämpfen die Linzer um ihre ersten Punkte. Diese elf Mann schickt Didi Kühbauer zum Start auf den Rasen, um diese schwere Aufgabe zu bewältigen.

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LASK: Jungwirth - Dibango, Andrade, Tornich, Mbuyamba, Jörgensen - Ljubicic, Horvath, Danek - Lang, Kalajdzic

Sporting: Pereira - Araujo, Inacio, Quaresma, Fresneda - Simoes, Altimira, Doumbia - Irankunda, Suarez, Catamo

Nicht mit dabei ist diesmal Melayro Bogarde ebenso wie Alessandro Schöpf, für sie rücken Kapitän Sascha Horvath und Dejan Ljubicic zurück in die Zentrale. Auch Samuel Adeniran ist im Vergleich zum Liverpool-Spiel raus, vorne stürmen das ÖFB-Duo Christoph Lang und Sasa Kalajdzic.

George Bello ist verletzungsbedingt nicht mit dabei. Auf der Linzer Bank sitzen Schützenauer, Katzmayr, Freckleton, Bogarde, Adeniran, Usor, Verhaege, Elfadi, Flecker und Kane.

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