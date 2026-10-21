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Ballon d'Or fix?

Bayern sorgt mit Kane-Posting für Wirbel

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Harry Kane gehört zum engen Favoritenkreis bei der diesjährigen Ballon-d’Or-Verleihung.
© Getty Images
Ein Bild, ein mysteriöser Satz – und plötzlich brodelt die Gerüchteküche! Der FC Bayern München sorgte mit einem Posting auf seinem englischsprachigen X-Account für reichlich Aufregung. Im Mittelpunkt: Harry Kane im eleganten Smoking. Dazu die vielsagenden Worte "It's almost Showtime". Für zahlreiche Fans war sofort klar: Steckt dahinter etwa eine geheime Botschaft zum Ballon d’Or?
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Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Einige Anhänger spekulierten bereits über einen möglichen Triumph des englischen Torjägers bei der prestigeträchtigen Wahl zum Weltfußballer, die am Montag erstmals in London statt in Paris über die Bühne geht. Andere wollten vom Bayern-Admin wissen, ob dieser mehr weiß als die Öffentlichkeit. Ein Volltreffer in den sozialen Medien.

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Die Auflösung folgte wenig später: Hinter dem Smoking-Foto steckte keine versteckte Auszeichnung, sondern die Einstimmung auf den Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker). Mit einem weiteren Beitrag rückten die Münchner Kanes beeindruckende Zahlen gegen die Londoner in den Fokus.

15 Tore: Kane hat Gunners zum Fressen gern

Der englische Nationalmannschaftskapitän erzielte gegen Arsenal bereits 15 Tore in 22 Spielen. Damit gehört der Klub zu seinen Lieblingsgegnern. Nur gegen Everton (16 Treffer) und Leicester City (20) war Kane in seiner Karriere noch erfolgreicher.

Auch im Bayern-Trikot hat der Angreifer gegen die Gunners bereits zugeschlagen. Beim Viertelfinal-Hinspiel der Champions League 2024 verwandelte er die Partie mit seinem zwischenzeitlichen Treffer zum 2:1 für München. Am Ende stand ein 2:2. Seine übrigen Tore gegen Arsenal gelangen ihm während seiner Zeit bei Tottenham Hotspur.

Smoking-Auftritt mit Vorgeschichte

Doch woher stammt das Foto, das die Fans nun derart auf Trab hielt? Die Aufnahme ist keineswegs neu. Sie entstand bereits 2023 im Rahmen der spektakulären Präsentation von Kane als Bayern-Neuzugang.

Als Kulisse diente damals das traditionsreiche Filmtheater am Sendlinger Tor in München. Besonders kurios: Weil sich Kanes tatsächlicher Transfer verzögerte, wurde für die ursprünglichen Aufnahmen zunächst ein Double eingesetzt. Der echte Stürmerstar wurde anschließend digital in die Bilder montiert. Darüber hatte der damalige Kinobetreiber Christoph Preßmar bereits der "Abendzeitung" berichtet.

Drei Jahre später erlebt das Motiv nun ein unerwartetes Comeback – und löst erneut Spekulationen aus. Der vermeintliche Ballon-d’Or-Hinweis entpuppte sich zwar als Fehlinterpretation, doch die Botschaft des FC Bayern ist klar: Gegen Arsenal soll Kane wieder für Schlagzeilen sorgen. Diesmal allerdings nicht im Smoking, sondern auf dem Rasen.

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