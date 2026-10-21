Heiße Einblicke: Vonn zieht blank

Lindsey Vonn tauscht die Skipiste gegen das Fotostudio – und zieht dabei alle Blicke auf sich.

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Die 42-jährige US-Amerikanerin präsentiert ihre neue Winter-Kollektion und überrascht ihre Fans mit einem gewagten Auftritt. Besonders ein Bild sticht heraus: Vonn posiert ohne Oberteil, dreht den Rücken zur Kamera und lächelt lässig über die Schulter. Ein ungewohnter Anblick der Ski-Queen, die sonst vor allem mit ihren sportlichen Leistungen Schlagzeilen schreibt.

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Auch die übrigen Aufnahmen zeigen Vonn von ihrer modischen Seite. Mit kurzen Oberteilen, figurbetonten Outfits und passenden Winterstiefeln setzt sie die neuen Designs gekonnt in Szene. Die Botschaft ist klar: Die Ski-Legende kann nicht nur auf der Piste Tempo machen, sondern auch vor der Kamera überzeugen.

Hinter dem Shooting steckt ihre eigene Ski- und Lifestyle-Marke, die in Zusammenarbeit mit Sportartikelhersteller Head entstanden ist. Als Gründerin und Kreativdirektorin wirkt Vonn selbst an der Entwicklung der Kollektion mit. Die Mode soll sowohl am Berg als auch im Skiort und im Alltag funktionieren. Für die neue Linie habe ihr Team zahlreiche Anpassungen vorgenommen und Rückmeldungen der Kundschaft berücksichtigt.

Comeback weiter offen

Sportlich wartet auf Vonn unterdessen eine schwierige Aufgabe. Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Februar und einer komplizierten Beinverletzung arbeitet die Amerikanerin an ihrer Rehabilitation. Bereits zuvor hatte sie sich mit einem Kreuzbandriss der Konkurrenz gestellt.

Für den US-Ski-Kader der Saison 2026/27 wurde Vonn zwar nominiert, wann sie wieder Rennen bestreiten kann, bleibt aber offen. Bis zur Rückkehr auf die Rennstrecke sorgt sie nun abseits des Schnees für Gesprächsstoff. Ihr jüngstes Shooting beweist jedenfalls: Die Ski-Ikone weiß auch ohne Startnummer, wie sie im Rampenlicht bleibt.