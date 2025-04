Neuer Online-Trend: "Live Shopping" erobert die Welt

Beim "Live Shopping" werden Produkte in Livestreams gezeigt und direkt verkauft. Dabei können Kunden in Echtzeit Fragen stellen und einkaufen, ohne das Haus zu verlassen.

"Live Shopping" heißt der neueste Online-Trend, der das persönliche Einkaufserlebnis mit interaktiven Livestreams kombiniert. Dabei präsentieren Verkäufer ihre Produkte in Echtzeit und können direkt mit ihren Zuschauern kommunizieren - eine neue Generation des Home-Shoppings. Allein im Jahr 2024 wurde der Markt für Live Shopping auf 32 Milliarden Dollar geschätzt, wie BBC berichtet. Besonders beliebt sind die Bereiche Mode und Kosmetik, aber auch Schnäppchen und Sammlerstücke tragen zum weltweiten Siegeszug bei. In den USA haben bereits 45 Prozent der Konsumenten an derartigen Events teilgenommen, wie eine Umfrage von VTEX belegt.

Ein Beispiel für den Erfolg von Live Shopping ist Kelsey Krakora. 2021 begann sie, Kleidung über Plattformen wie Poshmark und Whatnot zu verkaufen. Ihre Shows sind inzwischen zu einem prestigeträchtigen Geschäft geworden, in denen sie bis zu 100 Artikel pro Sendung verkauft – das entspricht einem Umsatz von rund 1.000 Euro. Ihr Format ist einfach, aber genial: Drei Stunden lange Streams, bei denen Kunden bequem von zu Hause aus einkaufen können.

Große Marken wie Nordstrom, Samsung und L'Oreal haben den Live-Shopping-Trend bereits für sich entdeckt. Allerdings warnen Experten vor der großen Konsumverlockung, da so manche Zuschauer sich beim Einkauf durch die Unterhaltung verlieren könnten. Nichtsdestotrotz ist Live Shopping ein heißer Trend, der die Online-Shopping-Welt revolutionieren könnte.