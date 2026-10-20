Svindal feiert Comeback im alpinen Ski-Weltcup!

Prominenter Zuwachs beim ÖSV-Rivalen: Ski-Legende Aksel Lund Svindal verstärkt ab sofort das norwegische Betreuerteam für die anstehende Weltcup-Saison.

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Der norwegische Skiverband zaubert kurz vor dem traditionellen Weltcup-Auftakt auf dem Rettenbachferner in Sölden einen echten Coup aus dem Hut. Wie der Verband am Dienstag offiziell bekanntgab, stößt der ehemalige Weltklasserennläufer Aksel Lund Svindal zum Trainerteam der norwegischen Mannschaft. Der 43-jährige Olympiasieger und zweifache Gesamtweltcupsieger war bereits in der intensiven Vorbereitung auf den Winter mit von der Partie und soll das Team nun punktuell in ausgewählten Phasen der Saison unterstützen.

Norwegische Ski-Stars forderten Einbindung von Svindal

Interessantes Detail am Rande: Der Wunsch nach der Expertise des öfteren als Coach agierenden Ex-Champions kam direkt aus den Reihen der aktiven Athleten. Svindal, der in der vergangenen Saison noch im Betreuerstab von US-Comeback-Queen Lindsey Vonn tätig war, zeigt sich hochmotiviert: "Ich glaube an dieses Programm und bin überzeugt, dass ich in verschiedenen Bereichen einen Beitrag leisten kann, auch wenn ich nicht jede Woche mit der Mannschaft zusammenarbeite."

Ryste schwärmt von Svindals Erfolgs-Expertise

Auch Norwegens Sportdirektor Claus Ryste verspricht sich enorm viel von der Verpflichtung des Fünffach-Weltmeisters, der seine aktive Karriere 2019 beendet hatte. Ryste betonte, dass Aksel den Spitzensport von allen Blickwinkeln kenne und genau wisse, was für Erfolge auf allerhöchstem Niveau notwendig sei. Mit dem Wissen des Speed-Spezialisten soll das norwegische Team der starken Konkurrenz um Österreichs ÖSV-Stars im Olympia-Winter wertvolle Bruchteile von Sekunden abknöpfen.