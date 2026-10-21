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Wilde Schlussphase: LASK scheitert knapp an Sporting

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LISBON,PORTUGAL,20.OCT.26 - SOCCER - UEFA Champions League, Sporting Club de Portugal vs Linzer ASK, preview, training LASK. Image shows an overview of Estadio Jose Alvalade. Photo: GEPA pictures/ Manuel Binder
© GEPA pictures
Die U19-Auswahl des LASK hat in der UEFA-Youth-League bei Sporting Lissabon eine 1:2-Niederlage einstecken müssen.
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In einer turbulenten Schlussphase vergab Fabian Jindra in der 71. Minute vom Elfmeterpunkt die Chance auf das 1:1. Sporting spielte ab der 90. Minute nach einer Gelb-Roten Karte nur zu zehnt, schoss aber dennoch in der Nachspielzeit das 2:0 heraus. Jonas Ilk konnte die Linzer per Elfer in der 95. Minute nur noch heranbringen.

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Sporting war ebenfalls per Strafstoß kurz nach der Pause in Führung gegangen. Die Linzer trafen danach einmal nur die Stange. Der LASK-Nachwuchs hat in den drei bisherigen Partien nur beim 0:0 bei AEK Athen angeschrieben.

Weiter geht es für das Team von Trainer Milan Vukovic am 3. November zu Hause gegen Slovan Bratislava. Die ersten 22 der 36 Teams des U19-Bewerbs erreichen das Sechzehntelfinale.

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