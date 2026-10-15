Victoria Swarovski lud zum exklusiven Dinner in Wien - und ihren Look wollen wir sofort nachstylen

Gemeinsam mit der italienischen Kaschmir-Brand Falconeri lud Victoria Swarovski zum exklusiven Dinner in Wien. Die Moderatorin und Unternehmerin zeigte dabei eine Herbst-Kombi, die mit nur wenigen Handgriffen elegant aussieht – und sich ganz einfach nachstylen lässt.

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Edle Mode, exklusiver Rahmen und Victoria Swarovski als Gastgeberin: Falconeri lud am Mittwochabend zum Dinner in den Wiener Private Members Club Am Hof 8.

Vici Swarovskis Styling-Trick: Kaschmir plus Seide

Für ihren Auftritt setzte Swarovski auf einen Ton-in-Ton-Look in Gold. Zum weichen Kaschmirpullover kombinierte sie einen fließenden Seidenrock. Zwei unkomplizierte Teile, die zusammen superelegant wirken.

Der Trick liegt im Materialmix: Der Strick bringt eine entspannte Note ins Outfit, die Seide macht die Kombination abendtauglich. Die ähnlichen Farbtöne verbinden beides zu einem Look, der durchdacht aussieht und sich leicht nachmachen lässt.

Victoria Swarovski: Goldener Auftritt in Wien © Leutner

Pulli wertet den Look auf

Genau deshalb lohnt sich ein guter Kaschmirpulli in der Herbstgarderobe. Er lässt sich morgens schnell zur Jeans kombinieren und gibt selbst einem einfachen Alltagslook sofort eine hochwertigere Wirkung. Mit einer weiten Stoffhose passt er ins Büro, zum Seidenrock auch zum Dinner.

Wer Swarovskis Styling nachmachen möchte, setzt auf verwandte Farbtöne. Die müssen nicht exakt gleich sein: Verschiedene Beige- und Braunnuancen wirken zusammen besonders edel. Unterschiedliche Materialien sorgen dafür, dass das Outfit spannend bleibt.

Beim exklusiven Dinner wurde auf die neue Herbst/Winter-Kollektion angestoßen © Leutner

Von Navy bis Cherry

Farblich bietet die neue Falconeri-Saison reichlich Auswahl. Neben vielen Braun- und Beigetönen bringen Grape und Cherry satte Trauben- und Kirschnuancen in die Kollektion. Besonders schön: Cherry zu Braun oder Grape zu hellem Beige.

Ein Klassiker bleibt Navy. Das dunkle Blau funktioniert zu Denim genauso wie zu eleganten Hosen und Röcken. Auch die Auswahl an Schnitten ist groß: Vom V-bis zum Rundhals-Ausschnitt gibt es zahlreiche Varianten.

Unter den Gästen war auch Sängerin Rose May Alaba, die sich für einen Look in Burgunderrot entschied © Leuter

Victoria bleibt Falconeri-Botschafterin

Swarovski begleitet das italienische Label auch in der aktuellen Saison 2026 als Digital Ambassador für Österreich. Die Marke, auf die sie ihre Mutter vor Jahren aufmerksam gemacht hatte, zählt seitdem zu ihren persönlichen Mode-Lieblingen.