Manteltrends 2026: Diese Mäntel wollen jetzt alle tragen

Wer noch auf der Suche nach dem perfekten Mantel für die kalte Jahreszeit ist, kann sich bei den aktuellen Trends inspirieren lassen. Von flauschigen Teddyjacken über Pilotenjacken mit Fellkragen bis hin zu eleganten Oversized-Mänteln ist heuer alles dabei.

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Bald ist es soweit und ohne warmen Mantel wird nichts mehr gehen. Die gute Nachricht für alle, die noch nicht das passende Modell gefunden haben: Die Manteltrends für den Winter 2026 sind vielseitiger denn je. Ob kuschelig, sportlich, elegant oder auffällig, für jeden Stil ist etwas dabei.

1. Teddyjacken bleiben die Lieblinge im Winter

Apparis © Steffl

Wenn es draußen kalt wird, darf es ruhig flauschig sein. Fake-Fur- und Teddyjacken gehören auch diesen Winter zu den auffälligsten Begleitern. Bei Steffl finden sich beispielsweise Modelle von Apparis, die mit ihrer weichen Optik für einen gemütlichen, aber dennoch modischen Look sorgen.

© Sportalm

Auch Sportalm setzt auf die Teddyjacke als It-Piece der kalten Jahreszeit. Die flauschigen Modelle lassen sich unkompliziert zu Jeans und Boots kombinieren, funktionieren aber genauso gut als Kontrast zu eleganteren Outfits. Wer es besonders winterlich mag, setzt auf warme Braun- und Cremetöne.

2. Pilotenjacken mit Fellkragen feiern ihr Comeback

Pilotenjacke von Sandro © Steffl

Ein bisschen Coolness darf im Winter ebenfalls nicht fehlen. Sandro setzt auf Pilotenjacken mit markantem Fellkragen und kuscheligem Innenfutter. Die Modelle erinnern an klassische Aviator-Jacken und bringen einen Hauch Retro in die Wintergarderobe. Bei Steffl sind die Designs ebenfalls erhältlich.



Besonders gut passen die Jacken zu schlichten Basics: Jeans, Rollkragenpullover und Boots reichen bereits aus, um einen lässigen Look zu kreieren. Wer es modischer mag, kombiniert die robuste Jacke mit einem Rock oder einer eleganten Stoffhose.

3. Arket setzt auf klare Linien und Karomuster

© Arket

Wer einen zeitlosen Mantel sucht, wird bei Arket fündig. Klare Linien und italienisch inspirierte Designs treffen hier auf klassische Karomuster. Besonders karierte Trenchcoats bringen Abwechslung in die Garderobe, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken.

© Arket

Der Vorteil: Solche Mäntel lassen sich sowohl im Büro als auch in der Freizeit tragen. Mit Strickpullover und Jeans wirken sie entspannt, über einer eleganten Hose und mit Loafern hingegen besonders stylisch.

4. Steppmäntel werden zum Hingucker

© Brax

Steppmäntel sind längst mehr als eine praktische Lösung für kalte Tage. Brax zeigt, wie vielseitig die Modelle sein können: Steppmäntel und Felljacken in Creme- und Brauntönen setzen auf warme Farben, die sich leicht kombinieren lassen.

© Peek und Cloppenburg

Auch bei Peek & Cloppenburg wird deutlich, dass Stepp nicht langweilig sein muss. Cordoptik, besondere gewellte Nähte und ungewöhnliche Strukturen machen aus dem funktionalen Klassiker ein modisches Statement. Wer einen Mantel sucht, der warm hält und trotzdem auffällt, liegt mit diesen Varianten richtig.

5. Cremefarbene Oversized-Mäntel wirken besonders elegant

© Peek & Cloppenburg

Wer es lieber zurückhaltend und elegant mag, setzt auf cremefarbene Mäntel mit leicht oversized geschnittenen Silhouetten. Auch bei Peek & Cloppenburg stehen diese Modelle neben Teddyjacken und auffälligen Steppvarianten im Fokus.



Der lockere Schnitt wirkt modern und bietet genügend Platz für dicke Strickpullover. Gleichzeitig sorgt die helle Farbe für einen edlen Look, der sich vielseitig stylen lässt. Besonders schön wirkt der Mantel Ton-in-Ton mit Beige, Creme und Braun oder als heller Kontrast zu dunklen Winteroutfits.