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It's Time

Aufgetaut in Gucci: Mariah Carey in neuer Weihnachtskampagne

Sarah Zacek
von
Eine Frau mit langen blonden Haaren trägt einen weißen Mantel vor einem Gucci-Logo.
© FilmMagic
Halloween ist vorbei, die Weihnachtszeit kann beginnen: Mariah Carey ist offiziell aufgetaut. Für die neue Holiday-Kampagne von Gucci schlüpft die Queen of Christmas in funkelnde Looks und macht das, was sie am besten kann: Weihnachten zu ihrem ganz persönlichen Popkultur-Moment.
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Es gibt Dinge, auf die man sich jedes Jahr verlassen kann: Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen, überall tauchen Lebkuchen auf und Mariah Carey erklärt die Weihnachtszeit für eröffnet. Ihr legendäres "It’s Time"-Video ist längst ein jährliches Internet-Ritual. 2026 kommt die Sängerin allerdings nicht nur mit ihrem Weihnachts-Hit zurück, sondern auch mit einem besonders glamourösen Auftritt: Mariah Carey ist das Gesicht der neuen Holiday-Kampagne von Gucci.

All I Want for Christmas Is... Gucci

Im Kampagnenfilm dreht sich alles um die Ankunft eines ganz besonderen Gastes. In einem luxuriösen Hotel laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Weihnachtsdekoration wird angebracht, Lichter werden aufgehängt und eine festliche Party vorbereitet. Der Grund? Mariah Carey kommt. Und natürlich läuft dazu ihr Klassiker "All I Want for Christmas Is You".

Butterfly statt klassischem Weihnachtslook

Auch modisch wird es ganz nach Mariah-Manier: Die Sängerin trägt Pieces aus der neuen Gucci Butterfly Special Collection. Die Kollektion ist von der schillernden Schönheit des Schmetterlings inspiriert und greift gleichzeitig ein Motiv auf, das Carey seit Jahrzehnten begleitet.

Die Verbindung ist kein Zufall: 1997 veröffentlichte sie ihr Album "Butterfly", das bis heute zu den wichtigsten Werken ihrer Karriere zählt. Schmetterlinge sind seither ein wiederkehrendes Symbol in ihrer Ästhetik. Für Gucci wird daraus eine funkelnde Mischung aus persönlicher Referenz und luxuriöser Holiday-Mode.

Neben der Butterfly-Kollektion präsentiert das italienische Modehaus in der Kampagne auch ausgewählte Taschen, Schuhe und Accessoires für die Festtage.

Mariah Carey und Weihnachten: eine Popkultur-Lovestory

Dass Gucci ausgerechnet Mariah Carey für die Weihnachtskampagne engagiert, ist eigentlich ein ziemlich logischer Move. Seit der Veröffentlichung von "All I Want for Christmas Is You" im Jahr 1994 gehört die Sängerin untrennbar zur Weihnachtszeit. Der Song kehrt jedes Jahr in die Charts zurück und ist längst mehr als ein Weihnachtslied: Er ist ein eigenes saisonales Popkultur-Ereignis.

Mit der Gucci-Kampagne wird diese Rolle einmal mehr zelebriert. Und während andere noch überlegen, wann sie die Weihnachtsdeko aus dem Keller holen, ist Mariah Carey längst bereit. Diesmal eben in Gucci.

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