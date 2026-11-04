Todescrash auf neuer Umfahrung Pupping-Karling

Die Umfahrung wurde erst Ende September offiziell eröffnet.

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Tödlich endete am Mittwochvormittag ein Crash zwischen einem PKW und einem LKW auf der B130 Nibelungenstraße, auf der neuen Umfahrung Pupping-Karling, im Gemeindegebiet von Hartkirchen (Bez. Eferding).

Aus noch unbekannten Gründen kollidierten das Auto und der Laster nahezu frontal. Beide Fahrzeuge wurden in die Böschung geschleudert. Der PKW-Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Trotz des Großaufgebotes an Kräften zweier Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei konnte der Notarzt des ebenfalls alarmierten Notarzthubschraubers Christophorus 10 letztlich nur mehr den Tod des PKW-Lenkers feststellen.

Die Nibelungenstraße war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.