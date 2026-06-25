SO schlafen Sie trotz Tropennächte durch

Die Tropennächte sorgen bei vielen für schlaflose Nächte. Mit diesen Tipps können Sie die Hitze besser überstehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Hitzewelle bringt auch die Tropennächte mit sich. Diese sorgen für heiße Schlafzimmer und schlechten Schlaf. Hier sind einige Tipps, mit denen Sie besser durch die Nacht kommen können.

1. Richtiges Lüften

Vorbereitung ist das A und O. Tagsüber soll das Fenster geschlossen bleiben und vollständig abgedunkelt werden, um das Schlafzimmer so gut wie möglich kühl zu halten. Nur frühmorgens, abends und nachts soll gelüftet werden.

2. Ausreichend trinken

Der Körper muss über den Tag auf die heißen Nächte vorbereitet werden. Dabei soll tagsüber genügend getrunken werden. Am besten sind Wasser und kalte Tees. Das Wasser kann durch Kräuter, wie Minze und Basilikum, oder Gemüse- und Fruchtstücke, wie Gurke, Beeren und Melone, verfeinert werden. Auf Alkohol soll man bei dieser Hitze verzichten. Grundsätzlich führt dieser zu schlechtem, unruhigem Schlaf und belastet den Körper zusätzlich noch. Große Koffeinmengen können ebenfalls den Schlaf stören.

3. Eine lauwarme Dusche vor dem Schlafengehen

Kalte Duschen vor dem Schlafengehen kurbeln den Kreislauf an und sorgen dafür, dass dem Körper danach noch wärmer ist. Dafür ist eine lauwarme Dusche ideal für ein erfrischtes Zubettgehen.

4. Socken in den Kühlschrank

Eine kreative Lösung: Über den Tag legt man ein Paar Socken in den Kühlschrank und zieht diese zum Schlafengehen an. Dabei tritt ein ähnlicher Effekt wie beim "Essigpatscherl" auf. Die Körpertemperatur wird gesenkt. Neben den Socken soll tagsüber auch eine Flasche Wasser gelagert werden und abends mit ins Bett genommen werden. Diese kann eine zusätzliche Abkühlung liefern. Aber Achtung: Die Flasche soll nicht direkt auf die Haut gelegt werden, sondern unter das Leintuch oder an die Füße. Ebenfalls funktioniert ein feuchter Waschlappen auf der Stirn.

5. Immer zudecken

Es klingt absurd, aber auch in Tropennächten sollten Sie sich zudecken. Am besten verwenden Sie nur den Bettüberzug. In der Nacht sinkt die Körpertemperatur, wodurch es notwendig sein kann, dass man sich mit einer leichten Decke zudeckt. Beim Pyjama soll man auf Naturmaterialien wie Baumwolle setzen und keine enge Kleidung tragen.

6. Lieber Aufstehen statt Wälzen

Wenn die vorherigen Tipps auch nicht helfen, dann soll man lieber aufstehen, statt im Bett herumwälzen. Dabei kann man sich an einem ruhigen Ort setzen und vielleicht noch ein paar Seiten lesen, bis man richtig müde wird.