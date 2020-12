Schulstart morgen, heute Test für Lehrer

Am Montag öffnet die Schule für alle Pflichtschüler und Maturanten.

Schulstart. Am Montag geht die Schule wieder los. Zumindest für Pflichtschüler und Maturanten. Diesmal herrscht ab der Unterstufe Maskenpflicht – auch im Klassenzimmer. Unterschiedliche Beginnzeiten sollen die Schülerströme entzerren.

Ausweichquartiere sollen mehr Raum bieten. Manche Gemeinden stellen ­dafür freie Säle zur Verfügung. Genutzt werden jetzt auch die größeren Klassenräume der Oberstufenschüler. Denn bis auf die Maturanten müssen die Oberstufler im Distance Learning bleiben. Der Grund: Der Lockdown hat die Infektionszahlen nicht weit genug nach unten gedrückt.

Bildungsminister lässt sich testen

Massentests. Vorbildlich sind die Lehrer: Sie lassen sich dieses Wochenende brav testen. Insgesamt haben sich bundesweit 65 Prozent von 123.000 Lehrern zu den Massentests ­angemeldet. Auch der Bildungsminister ist dabei.

Heinz Faßmann besuchte gemeinsam mit seiner Frau, einer Lehrerin, den Test-Standort im Bundesgymnasium Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling. Beide ließen sich testen. „Es ist ein kleines Piksen in der Nase, nicht viel mehr“, sagte Faßmann danach zu ÖSTERREICH. Er hoffe weiterhin auf eine rege Teilnahme der Lehrer an den Massentests.

Sicherer Schulstart steht an erster Stelle

Neue Regeln. Der Bildungsminister erklärt im Interview (siehe rechts), welche der neuen Regeln zur Sicherheit in den Schulen besonders wichtig sind, warum der Schichtbetrieb nicht eingeführt wurde („Betreuungsproblem“) und ab wann alle Oberstufler zurück in den Klassenraum sollen. Oberstufler können ab Montag aber in kleinen Gruppen an die Schule geholt werden, so gilt der Schulstart in gewisser Weise doch für alle.