Siebenschläfertag: So bleibt das Wetter 7 Wochen

Am Samstag, dem 27. Juni, ist Siebenschläfertag – und damit einer der bekanntesten Lostage im Bauernkalender.

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Seit Jahrhunderten hält sich die Regel: "Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag." Tatsächlich steckt hinter der alten Bauernweisheit mehr als bloßer Aberglaube.

Meteorologen erklären, dass sich Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli die großräumige Wetterlage über Mitteleuropa häufig für mehrere Wochen einpendelt. Verantwortlich dafür ist vor allem die Lage des Jetstreams. Deshalb trifft die Siebenschläfer-Regel insbesondere im Alpenraum und in Süddeutschland statistisch vergleichsweise häufig zu – allerdings nicht bezogen auf den einzelnen 27. Juni, sondern eher auf den Zeitraum rund um die erste Juliwoche.

Höhepunkt der Hitzewelle

Für Österreich passt das Wetter am heurigen Siebenschläfertag jedenfalls zur Bauernregel: Eine kräftige Hochdrucklage sorgt verbreitet für sonniges und hochsommerlich heißes Wetter. Vielerorts werden Temperaturen zwischen 32 und 37 Grad erreicht, in den besonders heißen Regionen im Osten sind sogar bis zu 39 Grad möglich. Gewitter bleiben tagsüber meist auf den Alpenraum beschränkt und treten nur vereinzelt auf.

Ob der Sommer damit tatsächlich über Wochen heiß und trocken bleibt, lässt sich dennoch nicht mit Sicherheit sagen. Zwar besitzt die Siebenschläfer-Regel eine vergleichsweise hohe Trefferquote, sie ist aber keine Garantie. Entscheidend wird sein, ob sich die aktuelle Hochdrucklage auch in den ersten Julitagen behaupten kann. Erst dann lässt sich besser abschätzen, ob Österreich ein anhaltender Hitzesommer oder doch eine wechselhaftere Witterungsphase bevorsteht.