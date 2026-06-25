Völlig verrückt: Adidas & Rick Owens präsenteren Jacke für Hitze-Tage

Nach fast zehn Jahren Pause tun sich Star-Designer Rick Owens und der Sportartikelhersteller Adidas wieder zusammen. Das Resultat könnte kurioser nicht sein.

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Die neue Frühlings- und Sommerkollektion 2027 verschiebt die Grenzen der Sportbekleidung beim deutschen Hersteller Adidas gewaltig. Erstmals arbeitet man wieder mit Star-Designer Rick Owens zusammen und präsentiert etwas, das es so noch nicht gegeben hat.

Besonders auffällig sind die ballonartigen Jacken, die mit der Climacool-Technologie von Adidas ausgestattet sind. Integrierte Ventilatoren lassen die Luft zirkulieren und kühlen so die Trägerin oder den Träger. Rick Owens selbst bezeichnet diese Innovation als "persönliches Klimaanlagen-System".

Präsentation während Hitzewelle

Die Kollektion wurde in Paris präsentiert, während die französische Hauptstadt unter einer extremen Hitzewelle litt. Passend dazu zeigte Owens auch gepolsterte Shorts mit Ventilatoren sowie eine spezielle Kühlweste. Diese Weste wurde ursprünglich von Adidas für Fußballer entwickelt, die bei der WM 2026 extremer Hitze ausgesetzt sein werden.

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Neben den extremen Designs gibt es auch schlichtere Stücke, wie schwarze Running-Schuhe mit den typischen weißen drei Streifen. Ob sich die tragbaren Klimaanlagen im Alltag durchsetzen werden, bleibt abzuwarten – in der Modewelt haben sie jedenfalls bereits für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt.