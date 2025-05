Prinz Louis stiehlt bei Weltkriegs-Gedenken den anderen Royals die Show

Dieser Auftritt hat mal wieder alle Herzen erobert: Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate, sorgte bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges in Europa (VE Day) vor dem Buckingham Palace für einen liebevollen Moment

Während sich Tausende Menschen vor dem Palast versammelten, um den offiziellen Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa beizuwohnen, nahm die königliche Familie auf einem eigens errichteten Podest vor dem Queen Victoria Memorial Platz. Und wie so oft stahl der gerade einmal siebenjährige Prinz Louis dabei allen die Show.

© Getty ×

Kaum hatte sich Louis neben seinem Vater, dem zukünftigen König William (43), auf seinem Platz eingefunden, griff er kurzerhand zur Schulter des militärisch uniformierten Thronfolgers – und bürstete ihm augenzwinkernd die Jacke sauber. Ein Moment zum Schmunzeln, den Fotografen sofort festhielten. Doch damit nicht genug: Typisch Louis streckte er wenig später frech die Zunge raus – ein Lieblingsmotiv der Royal-Fans.

© Getty ×

Auch Charlotte (10) und George (11) nahmen an der Seite ihrer Eltern an den Feierlichkeiten teil. Ihre Mutter Prinzessin Kate wurde gegen 11.45 Uhr gemeinsam mit Charlotte und Louis im Auto vorfahren gesehen. William zeigte seinem Jüngsten während der Zeremonie etwas – und Louis imitierte prompt die Geste seines Vaters. Ein weiteres Highlight für die Beobachter am Straßenrand.

London hüllt sich in Blau – und in Gedenken

Trotz kühler 14 Grad klammerte sich Louis wenig später an eine flauschige Wärmflasche, während die Royal Family das militärische Spektakel beobachtete. Auch König Charles und Königin Camilla waren anwesend, letztere in einem eleganten königsblauen Mantelkleid. Gemeinsam verfolgten sie die Parade, die über 1.300 Soldaten von Parliament Square bis zum Mall führte.

© Getty ×

Den emotionalen Höhepunkt der viertägigen Feierlichkeiten bildet der große Überflug der Royal Air Force, den die Royals traditionell vom Balkon des Buckingham Palace aus verfolgen. Später am Tag empfängt Charles im Palast noch Veteranen des Zweiten Weltkriegs zu einer exklusiven Teezeremonie.

Währenddessen feiern landesweit Hunderte Gemeinden den historischen Tag mit Straßenfesten und Gedenkaktionen. Doch für viele blieb besonders ein Bild im Gedächtnis: Ein kleiner Prinz, der seinem Vater liebevoll die Schulter bürstet – und damit ganz Großbritannien zum Lächeln bringt.