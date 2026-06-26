Jetzt drohen auch noch Unwetter

Es ist mit Starkregen und Hagel zu rechnen.

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Während Österreich unter einer außergewöhnlichen Hitzewelle stöhnt, steigt zum Wochenende auch die Gewittergefahr langsam an. Zwar dominiert zunächst weiterhin sonniges Badewetter, doch vor allem in den westlichen Bundesländern können sich über den Bergen immer häufiger kräftige Gewitter entwickeln.

Bereits am Freitag sind am Nachmittag in Richtung Südtirol einzelne Schauer und Gewitter möglich. Am Samstag nimmt die Gewitterneigung weiter zu: Besonders in Tirol und Vorarlberg bilden sich örtlich kräftige Hitzegewitter, während im übrigen Land die Sonne bei Temperaturen von bis zu 39 Grad ungestört scheint.

Am Sonntag erreicht die Hitzewelle ihren Höhepunkt. Während im Osten bis zu 40 Grad gemessen werden können, entstehen im Westen in der schwülen Luft erneut kräftige Gewitter. Diese breiten sich im Laufe des Abends voraussichtlich bis ins Salzkammergut aus und können von Starkregen, Sturmböen und Hagel begleitet werden.

Zum Wochenbeginn nimmt die Unwettergefahr weiter zu. Am Montag ziehen von Westen her verbreitet Regenschauer und teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial auf. Während die Temperaturen im Westen bereits etwas zurückgehen, hält die extreme Hitze im Osten und Süden mit bis zu 38 Grad zunächst noch an.