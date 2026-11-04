Mullahs drohen Trump mit "Albtraum"

Nach den Midterms könnte der Iran-Krieg wieder eskalieren.

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Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf sieht in den Ergebnissen der Midterm Elections in den USA eine Absage Amerikaner an den Krieg mit seinem Land. "Die Amerikaner haben 'NEIN ZUM KRIEG' gesagt, und wir unterstützen diese Botschaft", schrieb Qalibaf am Mittwoch auf der Onlineplattform X. Die Regierung in Washington dürfe den Willen der Öffentlichkeit nicht ignorieren und den Iran daher nicht angreifen.

Sollte sie den Willen der Bevölkerung missachten, um "internationalen Geldgebern und Erpressern" zu dienen, werde die US-Führung erfahren, dass das iranische "NEIN" mit einem Albtraum einhergehe.