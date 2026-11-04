oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Nach Wahl-Beben

Mullahs drohen Trump mit "Albtraum"

O
von
Ein älterer Mann mit Brille spricht auf einer Pressekonferenz vor Mikrofonen.
© NurPhoto via Getty Images
Nach den Midterms könnte der Iran-Krieg wieder eskalieren.
OE24 auf Google bevorzugen

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf sieht in den Ergebnissen der Midterm Elections in den USA eine Absage Amerikaner an den Krieg mit seinem Land. "Die Amerikaner haben 'NEIN ZUM KRIEG' gesagt, und wir unterstützen diese Botschaft", schrieb Qalibaf am Mittwoch auf der Onlineplattform X. Die Regierung in Washington dürfe den Willen der Öffentlichkeit nicht ignorieren und den Iran daher nicht angreifen.

Auch interessant

Musk reagiert mit Humor auf Wahl-Debakel

Experte: DAS bedeutet die Trump-Schlappe für Europa

Abdul El-Sayed wird erster muslimischer US-Senator

Sollte sie den Willen der Bevölkerung missachten, um "internationalen Geldgebern und Erpressern" zu dienen, werde die US-Führung erfahren, dass das iranische "NEIN" mit einem Albtraum einhergehe.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Abdul El-Sayed wird erster muslimischer US-Senator

LEGO bringt mit riesigem Godzilla den nächsten Brüller

Mullahs drohen Trump mit "Albtraum"

SO erklärt Trump das Wahl-Debakel

17 Stunden Regen: Rhodos versinkt im Schlamm

"Gute Arbeit" - Trump überrascht nach Wahl-Debakel

Experte: DAS bedeutet die Trump-Schlappe für Europa

Noch unberechenbarer: Jetzt droht neuer Trump-Knall

LIVE-Ticker US-Wahl: Die Nacht der Entscheidung

Musk reagiert mit Humor auf Wahl-Debakel