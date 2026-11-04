Mega-Schlange ab 6 Uhr früh! Touristen-Chaos vor  Königspalast

Vor dem berühmten Real Alcázar in Sevilla erleben Urlauber derzeit eine extreme Geduldsprobe. Wer ohne vorab gebuchte Eintrittskarte anreist, muss sich bereits vor Sonnenaufgang anstellen und stundenlanges Warten in Kauf nehmen, um überhaupt noch ein Restticket für den Königspalast zu ergattern.

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Wie die spanische Tageszeitung "ABC Sevilla" unter Berufung auf ein virales TikTok-Video berichtet, versammelten sich die ersten Urlauber bereits gegen 6 Uhr morgens vor den Toren der andalusischen Sehenswürdigkeit. Der Grund für den enormen Andrang im Morgengrauen: An der Tageskassa vor Ort wird täglich nur ein stark limitiertes Restkontingent an Tickets ausgegeben. Wer nicht rechtzeitig da ist, geht leer aus.

Für eine betroffene Urlauberin entwickelte sich der geplante Ausflug zu einer nervenaufreibenden Zerreißprobe. Sie berichtete, dass sie insgesamt rund vier Stunden in der Kälte ausharren musste, bis sie gegen 10.30 Uhr endlich Einlass fand. "Ich hatte keine Ahnung, dass ich im Voraus reservieren musste", kommentierte sie ihr Video in den sozialen Netzwerken, das nun tausende Nachahmer vor dem gleichen Schicksal warnen soll.

Unesco-Welterbe und Residenz des spanischen Königs

Der Real Alcázar gehört zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern Europas und bildet gemeinsam mit der Kathedrale von Sevilla und dem Archivo de Indias ein geschütztes Unesco-Welterbe-Ensemble in der Altstadt. Die Unesco hebt insbesondere das einzigartige Zusammenspiel aus islamischer, almohadischer und christlich-andalusischer Architektur hervor.

Die Geschichte der weitläufigen Schlossanlage reicht bis ins 10. Jahrhundert zurück, als an diesem Ort der Regierungssitz des muslimischen Statthalters errichtet wurde. Über die Jahrhunderte hinweg erweiterten die Herrscher das Areal um prachtvolle Bauten und Gärten. Bis heute dient das Ensemble der spanischen Königsfamilie als offizielle Residenz bei ihren Aufenthalten in Sevilla.

Prachtvoller Mudéjar-Palast und sieben Hektar Gartenkunst

Das architektonische Meisterwerk vereint verschiedene Epochen und Baustile in faszinierender Dichte:

Beeindruckende Mischung aus islamischen, Mudéjar-, gotischen, Renaissance- und barocken Bauelementen

Der berühmte Mudéjar-Palast, der im 14. Jahrhundert für König Peter I. erbaut wurde

Rund sieben Hektar große Gartenanlagen mit historischen Innenhöfen und kunstvollen Wasserbecken

Exotische Pflanzenarten und botanische Sammlungen aus den verschiedensten Weltregionen

Der reguläre Einlass für Besucher erfolgt über das geschichtsträchtige Löwentor an der Plaza del Triunfo

Klare Warnung der Tourismusbehörden: Nur mit Online-Ticket anreisen

Angesichts des anhaltenden Besucheransturms rät die städtische Tourismusorganisation dringend dazu, Eintrittskarten bereits Wochen im Voraus online zu reservieren. Spontanbesuche vor Ort enden fast unweigerlich im Frust.

Zudem empfiehlt die Behörde, für den eigentlichen Rundgang Randzeiten am frühen Vormittag oder späteren Nachmittag zu wählen. Die Öffnungszeiten des Königspalastes sind saisonal geregelt: Von Oktober bis März öffnet das Monument von 9.30 bis 17.00 Uhr seine Pforten, in den Monaten von April bis September bleibt die Anlage bis 19.00 Uhr für Besucher zugänglich.