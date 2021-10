Ed Sheeran wechselt den Job

Singer und Songwriter Ed Sheeran geht unter die Mentoren.

Mega-Star Ed Sheeran geht unter die Mentoren. Bei der amerikanischen Casting-Show "The Voice" wird der Brite ab 25. Oktober auf dem Sender NBC zu sehen sein. Dort soll der Sänger den teilnehmenden Gesangstalenten, als "Mega Mentor" in den "Knockout-Runden" mit Rat zur Seite stehen.

Ed tritt damit in große Fußstapfen, vor ihm waren unteranderem Künstler wie Taylor Swift, Snoop Dogg und Usher in der Mentoren-Rolle. Als Juroren werden Ariana Grande, Kelly Clarkson, John Legend und Blake Shelton an den "Buzzer-Stühlen" sitzen.

Österreich Konzert steht fest

Sheeran meldet sich in diesem Herbst auch mit einem neuen Album zurück. Am 29. Oktober soll das fünfte Album des Musikers erscheinen - es trägt den Titel "=" ("Equals", auf Deutsch: gleich). Die daraus ausgekoppelte Singles "Bad Habits" und "Shivers" sind bereits große Erfolge.

Für 2022 plant der vierfache Grammy-Preisträger eine Konzerttournee, die ihn auch nach Österreich bringt.