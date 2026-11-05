Pabneukirchen: Bagger in der Kirche

Wie man sich alte Kinosesseln kaufen kann, so konnte man sich eine Kirchenbank heimholen.

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In Pabneukirchen (Bez. Perg) wird die Pfarrkirche renoviert. Vor dem Baustart wurden auch die fast 100 Jahre alten Kirchenbänke gegen freiwillige Spenden vergeben, wie Pfarrassistent Josef Rathmaier im Gespräch mit dem ORF sagt.

Ein kleine Bagger passte gerade noch durch das Portal an der Kirche. Unter dem großen Mosaikfenster graben sich Bagger durch den Boden der Kirche: Es wird eine Fußbodenheizung eingebaut.

Keine Kniebänke mehr

Kniebänke soll es künftig nicht mehr geben. Die Gläubigen sollen während des Hochgebets stehen.