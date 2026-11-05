Großer Umbau
Pabneukirchen: Bagger in der Kirche
In Pabneukirchen (Bez. Perg) wird die Pfarrkirche renoviert. Vor dem Baustart wurden auch die fast 100 Jahre alten Kirchenbänke gegen freiwillige Spenden vergeben, wie Pfarrassistent Josef Rathmaier im Gespräch mit dem ORF sagt.
Ein kleine Bagger passte gerade noch durch das Portal an der Kirche. Unter dem großen Mosaikfenster graben sich Bagger durch den Boden der Kirche: Es wird eine Fußbodenheizung eingebaut.
Auch interessant
Keine Kniebänke mehr
Kniebänke soll es künftig nicht mehr geben. Die Gläubigen sollen während des Hochgebets stehen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden