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Aufregung um Riesen-Wels-Schwärme im Bodensee

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Viele Welse schwimmen dicht beieinander im trüben Wasser des Bodensees.
© Screenshot: Seya/Youtube
Eigentlich gelten die großen Räuber als absolute Einzelgänger, die sich am finsteren Seegrund verstecken. Doch die spektakulären Aufnahmen des Schweizer Angler-Influencers "Seya" (hookedbyseya) stellen die Forscher vor Rätsel.
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Die Giganten schwimmen Schulter an Schulter durch die Gewässer des Bodensees. Biologen der Fischereiforschungsstelle bestätigen: Das Video ist echt.

Giganten werden über 100 Kilo schwer

Doch was steckt hinter dem unheimlichen Riesen-Treffen? Der Schweizer video-Creator "Seya" ist bekannt für seine packenden Dokus aus der Welt der Fische die er auf seinen Youtube-Kanal "hookedbyseya" präsentiert.

Doch dieses mal ist sogar der Youtube-Star erstaunt: Denn wie er im Video erklärt, hat er selbst noch nie so viele der Tiere so eng zusammen beobachten können.

Der Europäische Wels ist der größte Süßwasserraubfisch Europas. Er kann über zwei Meter lang werden und weit über 100 Kilogramm wiegen. Dass die Tiere im Bodensee so rasant wachsen und vermehrt gesichtet werden, hat einen klaren Grund.

Rätselhaftes Verhalten der Tiere

Welse lieben warmes Wasser. Durch die steigenden Durchschnittstemperaturen des Bodensees verlängert sich die Aktivitäts- und Wachstumsphase der Fische im Jahr erheblich, berichtet der Schweizer Rundfunk "SWR".

Eine wissenschaftliche Studie der Fischereiforschungsstelle Langenargen und der TU München zeigte zudem, dass die Welse ihr Verhalten perfekt angepasst haben und sich dank einer präzisen Auftriebssteuerung extrem energiesparend zwischen den Tiefen bewegen können.

Zwar ist es nach wie vor rätselhaft, weshalb die Tiere so eng zusammen schwimmen. Wie die Studienautoren weiter berichten, kann es mehrere Ursachen haben. Welse verlagern ihr Verhalten im Winter in tiefere, kühlere Schichten und fahren ihren Stoffwechsel stark herunter. Die Gruppenbildung tritt häufig kurz vor dieser Ruhephase an strategisch günstigen Plätzen auf.

Ein weiterer Grund kann ein lokales, massives Nahrungsangebot sein. Wenn sich Schwarmfische in bestimmten Buchten oder Tiefen sammeln, folgen die Welse der Nahrung und bilden temporäre Jaggemeinschaften

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