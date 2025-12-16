Star-Rapper Haftbefehl kommt unters Messer

Seit Monaten zeigt sich Haftbefehl mit vermummtem Gesicht, doch nun spricht seine Ehefrau Nina über die schwierige Zeit des Rappers, der sich von Drogenmissbrauch erholt.

Im Januar steht eine entscheidende Nasen-OP an, um die Folgen des exzessiven Kokainkonsums zu behandeln.

Haftbefehl sorgt derzeit nicht nur mit seinen Musikauftritten, sondern auch mit seinem veränderten Aussehen für Aufsehen. In der Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“, die am 28. Oktober veröffentlicht wurde, ist der Rapper mit einem deutlich veränderten Gesicht zu sehen. Besonders seine Nase, die durch jahrelangen Drogenmissbrauch stark deformiert wirkt, sorgt für Diskussionen. Seine Ehefrau Nina spricht nun offen über die schwierige Zeit, die sie und Aykut Anhan (Haftbefehls bürgerlicher Name) durchlebt haben.

© Getty Images

Die Nasen-OP im Januar

Seit Monaten trägt Haftbefehl in der Öffentlichkeit häufig eine schwarze Sturmhaube, die nur seine markanten Augen zeigt, während seine Nase verborgen bleibt. Der Grund: Die Folgen des Kokainmissbrauchs, der zu einer zerstörten Nasenscheidewand geführt hat.

© Getty Images

Nina erklärt gegenüber der deutschen Bild, dass im Januar eine lange Operation ansteht, um die Nasenscheidewand neu aufzubauen und die durch das Kokain zerfressenen Knochen und Knorpel zu rekonstruieren. Die Operation wird voraussichtlich vier Stunden dauern, und Nina wird ihrem Mann während des gesamten Eingriffs zur Seite stehen.

Hoffnung auf ein neues Leben

Der Rapper, der früher als selbstbewusster „Babo“ bekannt war, wirkt nun müde und erschöpft. Diese Veränderung wird nicht nur durch sein äußeres Erscheinungsbild, sondern auch durch die Aussagen seiner Frau deutlich. Die Doku, in der er einen Einblick in sein Leben gewährt, zeigt die Schattenseiten des Erfolgs und die langen Kämpfe mit Sucht und persönlichen Problemen.