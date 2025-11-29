Kult-Rapper: Gericht ordnet Begutachtung von Haftbefehl an

Das Amtsgericht Darmstadt lässt Haftbefehl ärztlich begutachten. Hintergrund ist ein Unfall Anfang 2024 – das Ergebnis soll klären, ob der Rapper voll schuldfähig war.

Gerade erst ist Kult-Rapper Haftbefehl "clean" geworden und feiert sein Bühnen-Comeback mit einigen Mini-Konzerten, bei denen er nur ein paar Minuten auftrat - und schon hat er wieder Ärger am Hals. Das Amtsgericht Darmstadt hat eine ärztliche Begutachtung des Rappers angeordnet. Hintergrund ist ein Unfall Anfang 2024, bei dem der Musiker mit einem Auto gegen die Glasfront eines Cafés gefahren sein soll. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Anschließend soll der Rapper den Unfallort verlassen haben.

Anklage und Verteidigung

Die Staatsanwaltschaft erhob 2025 Anklage. Haftbefehl hat den Vorfall über seinen Anwalt eingeräumt. Die Verteidigung verweist jedoch auf eine mögliche verminderte Schuldfähigkeit zum Zeitpunkt des Unfalls. Das Gericht prüft deshalb nun, ob körperliche oder psychische Beeinträchtigungen seine Handlungsfähigkeit beeinflusst haben könnten.

"Jetzt muss das Amtsgericht entscheiden, ob das Verfahren eröffnet wird. Darüber ist laut einem Gerichtssprecher noch nicht entschieden worden", so ein Sprecher laut "FAZ". Im Zwischenverfahren habe das Gericht jedoch beschlossen, den Angeschuldigten ärztlich begutachten zu lassen, um die Schuldfähigkeit zur Tatzeit zu klären.

Mögliche Folgen

Das Ergebnis könnte entscheidend dafür sein, ob Haftbefehl eine reguläre Haftstrafe droht oder ob alternative Maßnahmen, wie eine therapeutische Unterbringung, in Frage kommen. In der Vergangenheit hatte der Rapper selbst über gesundheitliche Probleme und Belastungsphasen gesprochen, die für die aktuelle Bewertung relevant sein könnten. Ein Termin für weitere gerichtliche Schritte steht derzeit noch aus.