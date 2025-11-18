Amira Aly lässt in "Lieblingsdessous" die Hüllen fallen

Heiße Einblicke! In der neuen Wäschekampagne von Lascana zeigt sich die Moderatorin besonders freizügig.

Ob in einer glamourösen Abendrobe oder im gemütlichen Jogger: Amira Aly macht einfach immer eine gute Figur. In der neuen Dessous-Kampagne von Lascana zeigt sie sich jetzt von ihrer sinnlichsten Seite.

Amira Aly zeigt sich in ihrem „Lieblingsstück“

Auf Instagram veröffentlicht die 33-Jährige jetzt eine ganze Fotoserie und sorgt damit für mächtig Gesprächsstoff. In verführerischen Dessous präsentiert sich Amira selbstbewusst und strahlend. Dazu schreibt sie die Caption: „In meinem Lieblingsstück aus der neuen Lascana-Kollektion fühle ich mich nicht nur schön, sondern ganz bei mir selbst.“

Und was soll man sagen: Dieser Look hat es in sich! Der BH und der passende Slip in der Trendfarbe Weinrot punkten mit durchsichtigen Details, feiner Spitze und einem Hauch von Glitzer, der ganz dezent durchschimmert. Keine Frage: Die Kombi steht Amira perfekt. Das sexy Set ist super verführerisch und gleichzeitig elegant.

Kein Wunder, dass die Fans förmlich ausflippen: In den Kommentaren überschlagen sich Komplimente wie „Wow, einfach atemberaubend!“, „Hammer Figur“ oder „Oliver Pocher kann sich jeden Tag in den A**** beißen, so eine hübsche Frau bekommt er nie wieder“.

Dem können wir nur zustimmen!

Amira Aly als Dessous-Model

Die Unterwäsche-Kampagne sei für die Moderatorin ein lang gehegter Traum gewesen. Auch Lili Paul-Roncalli und Victoria Swarovski streiften schon für einen Werbedeal mit Lascana Dessous über.