Apple-Schock: Samsung engagiert Tim Cook für neues Falt-Handy

Samsung hat mit einer neuen, höchst ungewöhnlichen Werbekampagne für weltweites Aufsehen und jede Menge Lacher in der Tech-Branche gesorgt. Der südkoreanische Elektronik-Riese hat für die Bewerbung seines neuesten Flaggschiffs, des Galaxy Z Fold8, tatsächlich einen Mann namens Tim Cook engagiert.

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Bei dem Hauptdarsteller des neuen Werbeclips handelt es sich allerdings nicht um den weltberühmten, langjährigen Apple-Chef, sondern um einen einfachen Namensvetter aus Neuseeland. Der Werbe-Coup ist ein genialer Schachzug im ewigen Duell der beiden Smartphone-Giganten, die sich seit Jahren immer wieder mit humorvollen Seitenhieben in ihren Kampagnen attackieren.

Samsung nutzt dabei die Gunst der Stunde schamlos aus. Erst vor wenigen Tagen hielt nämlich der neue Apple-Boss John Ternus seine erste große und viel beachtete Keynote ab. Da der "echte" Apple-Vorgänger Tim Cook nun theoretisch mehr Freizeit für andere Termine hat, erlaubte sich die Samsung-Marketingabteilung diesen amüsanten Scherz.

Das Duell um das Pass-Format

Im Mittelpunkt der skurrilen Werbeaktion steht das im Juli vorgestellte Samsung Galaxy Z Fold8. Das innovative Falt-Handy zeichnet sich besonders durch sein markantes Design aus, das stark an das klassische Reisepass-Format erinnert. Damit tritt das faltbare Premium-Modell in direkte Konkurrenz zum neuen iPhone-Duo von Apple, das ebenfalls mit einem ähnlichen Formfaktor auf den Markt drängt.

Das Fold8 bietet Usern ein extrem vielseitiges Nutzererlebnis:

Zwei Displays in einem: Zusammengeklappt lässt es sich wie ein normales Smartphone bedienen, auseinandergefaltet bietet es die Arbeitsfläche eines Tablets.

Zusammengeklappt lässt es sich wie ein normales Smartphone bedienen, auseinandergefaltet bietet es die Arbeitsfläche eines Tablets. Optimiertes Multitasking: Dank des quadratischen Pass-Formats lassen sich mehrere Apps gleichzeitig nebeneinander nutzen.

Dank des quadratischen Pass-Formats lassen sich mehrere Apps gleichzeitig nebeneinander nutzen. Kompaktes Design: Trotz der enormen Bildschirmdiagonale passt das Gerät problemlos in jede Sakko- oder Hosentasche.

Wachablöse an der Apple-Spitze

Der Zeitpunkt der Kampagne ist extrem präzise gewählt. Bei Apple fand vor Kurzem ein historischer Generationswechsel statt, als John Ternus das Ruder übernahm und die Nachfolge des langjährigen CEO antrat. Seine erste Keynote markierte den Beginn einer neuen Ära für den iPhone-Konzern.

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Samsung nutzt diese Phase der Neuorientierung beim Erzrivalen geschickt für sich, um mit dem Namens-Gag maximale Aufmerksamkeit auf das eigene faltbare Flaggschiff zu lenken. Solche aggressiven, aber humorvollen Werbestrategien haben bei den Südkoreanern mittlerweile Tradition.

Ein echter Tim Cook packt aus

Der engagierte Werbestar aus dem kurzen Videoclip ist im echten Leben als erfolgreicher Immobilienmakler in Palmerston North, einer beschaulichen Stadt auf der Nordinsel von Neuseeland, tätig. Wenig überraschend zeigt sich dieser Tim Cook in der Werbung absolut begeistert von den Funktionen des Galaxy Z Fold8.

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Am Ende des humorvollen Werbevideos lässt er keinen Zweifel an seiner Loyalität zum neuen Falt-Handy und schickt eine augenzwinkernde Botschaft an die Tech-Welt. Sein finales Fazit im Spot lautet: "Es ist das beste Handy, das ich je hatte. Ihr könnt mich gerne zitieren – Tim Cook, aus Palmerston North."

Samsung spottet über iPhone Duo

Schon nach der Präsentation macht sich der südkoreanische Hersteller über das neue Gerät von Apple lustig.

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Auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) postete Samsung eine giftige Spitze in Richtung Cupertino: "Lasst uns wissen, wenn ihr mit dem Aufwärmen unserer Reste fertig seid."