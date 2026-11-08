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Europa-Ranking

Österreichs bester Rastplatz liegt in NÖ

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Österreichs bestbewerteter Rastplatz.
© ASFINAG
Österreichs europaweit bestbewerteter Rastplatz an einer Autobahn oder Schnellstraße ist jener bei Wullersdorf an der Hollabrunner Schnellstraße S3.
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Auch die in diesem Ranking zweit- und drittplatzierten Anlagen liegen im niederösterreichischen Weinviertel: der Rastplatz Wilfersdorf an der Nordautobahn A5 bzw. der Rastplatz Schöngrabern an der S3.

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Diese Angaben entnimmt der NÖ Wirtschaftspressedienst einer Auswertung von czechvignette.cz.

Sieben Millionen Bewertungen ausgewertet

Die unabhängige Vignetten-Vertriebsfirma hat erstmals 5.363 Autobahnrastanlagen in 26 europäischen Ländern anhand von mehr als 7 Millionen Google-Bewertungen sowie mehr als 300.000 schriftlichen Rezensionen in eine Rangfolge gebracht. Berücksichtigt wurden Raststätten, Rastplätze sowie Tank- und Imbissstopps. Der Bericht nennt die zehn am besten und die zehn am schlechtesten bewerteten Rastanlagen Europas. Er zeigt auf, worüber Autofahrer sich beschweren und was sie loben, ordnet die Länder nach der Bewertung ihrer Rastanlagen ein, und listet anhand eines Sterne-Systems die besten und schlechtesten jedes einzelnen Landes auf. Die Daten sind aktuell, sie wurden im Oktober 2026 erhoben und veröffentlicht.

Toiletten häufigster Kritikpunkt

Laut czechvignette.cz sind alle zehn besten Rastanlagen Österreichs einfache Rastplätze, während sich die zehn schlechtesten aus fünf Rastplätzen, vier Raststätten mit vollem Angebot und einer Tankstelle zusammensetzen. Häufigster Beschwerdegrund – aber auch das am öftesten vorgebrachte Lob – betrifft den Zustand der Toilettenanlagen.

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